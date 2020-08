EA benennt Abo-Dienste "Access" & "Origin" um, bringt sie zu Steam

Electronic Arts gibt seinen Spiele-Abos einen neuen Namen und bringt sie auf eine weitere Plattform. Statt "EA Access" und "EA Origin Access" heißen beide Dienste nun "EA Play". Ab Ende August steht die PC-Version des Abonnements auch bei Steam zur Verfügung.

So richtig durchsichtig waren EAs Abos nie: Konsolen-Besitzer bekamen bisher unter dem Titel "EA Access" Zugriff auf die Spielebibliothek des Publishers, PC-Spieler nutzten für die gleiche Art des Angebots "EA Origin Access" – und dann gab es davon auch noch unterschiedliche Varianten. Jetzt wird's einfacher: In einer Pressemitteilung gibt der Publisher bekannt, dass das Angebot nun einheitlich "EA Play" heißt. Die teurere Premium-Version für den PC nennt sich "EA Play Pro".

Steam-Start am 31. August

Zusätzlich steht der bereits angekündigte Release bei Steam fest: Ab dem 31. August können PC-Spieler ihr "EA Play"-Abo auch über Valves weit verbreiteten Dienst nutzen. Momentan läuft der Dienst nur über den hauseigenen Origin-Launcher, der aber vermutlich nicht obsolet wird: Schon jetzt muss er zusätzlich installiert und gestartet werden, um viele einzeln gekaufte EA-Spiele bei Steam zu nutzen. Das wird mit dem "EA Play"-Abo aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls der Fall sein.

Von Abo bis Messe – jetzt heißt alles "EA Play"

Während die Umbenennung von "Origin" und "Access" in "EA Play" etwas Klarheit in die Services bringt, sorgt Electronic Arts an anderer Stelle für neue Verwirrung: Die Veranstaltung, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren in Nachbarschaft zur großen Spielemesse E3 ausgerichtet hatte, hieß ebenfalls "EA Play". In diesem Juni fand sie digital als Stream statt – aber unter dem Titel "EA Play Live", der nun für das Event beibehalten wird.

Wer den Durchblick bei den Abos und Events von EA nicht verlieren will, muss sich nun immerhin nur noch das Wörtchen hinter "Play" merken. Fortschritt!