"Elden Ring": Release des "Dark Souls"-Nachfolgers schon im Sommer?

Viel ist noch nicht bekannt über "Elden Ring", das neue Spiel von From Software. Möglicherweise erscheint das Game trotzdem schon recht bald: Es gibt einen Hinweis auf einen Release im Sommer und er kommt auch noch von offizieller Stelle.

Im Rahmen einer Glückwunsch-Aktion zum neuen Jahr hat das "Dark Souls"-Studio einen verräterischen Hinweis auf seiner Website platziert, wie Gamingbolt berichtet: Wer seine Mailadresse angibt, bekommt per Mail eine digitale Glückwunsch-Karte mit einem Artwork der Spiele "Metal Wolf Chaos XD", "Sekiro: Shadows Die Twice" oder "Elden Ring". Dabei ist die Information angefügt, dass "Elden Ring" im Juni erscheint.

Erscheint "Elden Ring" schon im Juni?

Der Release-Zeitraum macht etwas stutzig, denn bisher wissen wir nur sehr wenig über "Elden Ring". Das Rollenspiel soll in einer Open-World spielen und ein nordisches Setting haben. Außerdem hat "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin als Berater an der Hintergrund-Mythologie mitgearbeitet. Spielszenen oder auch nur einen aussagekräftigen Trailer gab es bisher aber nicht. Dass das Spiel schon in sechs Monaten erscheinen soll, wirkt daher verdächtig früh.

Rollenspiel ist noch für PS4 & Xbox One angekündigt

Ist also vielleicht der Juni 2021 gemeint? Möglich wäre das, andererseits ist "Elden Ring" noch für PS4 und Xbox One angekündigt. 2021 sind PS5 und Xbox Series X bereits auf dem Markt und From Software würde das Game mindestens als Cross-Gen-Titel für beide Konsolengenerationen veröffentlichen. Zuletzt bleibt natürlich noch die Möglichkeit, dass dem Entwicklerstudio einfach ein Fehler passiert ist.

Falls es aber tatsächlich um den Juni 2020 gehen sollte, dürften wir recht bald Näheres zum Spiel hören.