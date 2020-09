Ende einer Ä(h)ra: "Farmville" macht dicht

Tschüs, "Farmville"! Damals, als wir ständig unerwünschte Facebook-Benachrichtigungen über das Bauernhof-Browsergame erhielten, wünschten wir uns sein Ende – nun ist es bald da. Entwickler Zynga kündigt die Abschaltung von "Farmville" zum 31. Dezember 2020 an. Der Grund: Das Spiel ist technisch veraltet.

"Farmville" war jahrelang eines der meistgespielten Games auf Facebook, nun geht der Farm-Sim-Spaß seinem Ende zu. Entwickler Zynga verkündet die Schließung: "Nach elf unglaublichen Jahren seit dem Start 2009 geben wir nun das Ende von 'Farmville' auf Facebook bekannt." Das Browsergame wird nicht aus Mangel an Spielern eingestellt, Grund ist die endende Unterstützung des Adobe Flash Players durch Facebook ab dem 31. Dezember 2020. Adobe selber beendet den Vertrieb und die Entwicklung des Flash Players für Webbrowser ebenfalls, da das Programm als unsicher gilt.

"Farmville": Farming-Spaß oder Spam-Schleuder?

In seiner Hochzeit zog die Bauernhof-Simulation "Farmville" Millionen von Spielern in ihren Bann. Weitere Millionen von Facebook-Nutzern erhielten immer wieder Spieleinladungen, Geschenknachrichten über virtuelles Saatgut oder Anfragen zur Erntehilfe und erfuhren so von "Farmville". Social Games lassen sich auf Facebook direkt mit dem eigenen Account verknüpfen, damit Freunde miteinander spielen können. Mittlerweile veröffentlicht Entwickler Zynga seine Games aber vermehrt als eigene Mobile Apps.

Kürzlich erschien etwa "Harry Potter: Puzzles & Spells" für Mobilgeräte, "Game of Thrones Slot Casino" brummt, und auch "Farmville" wird nicht wirklich sterben: Zynga kündigte bereits vor einiger Zeit "Farmville 3" für Android und iOS an, das natürlich auch ohne Facebook-Account spielbar ist – so werden Freunde auch nicht automatisch mit nervigen Saatgut-Anfragen belästigt.