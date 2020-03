Endlich Single! "Call of Duty: Warzone" hat jetzt einen Solo-Modus

Einsame Wölfe aufgepasst: "Call of Duty: Warzone" hat nun endlich einen Solo-Modus. Wenn gerade keine Mitspieler für ein Dreier-Squad am Start sind oder Du einfach keinen Bock auf Randoms hast, dann kannst Du Dich jetzt auch allein in die Schlacht werfen.

Bei den Mechaniken hat sich im Solo-Modus laut dem Post im Activision-Blog nichts geändert. Du springst immer noch nur mit einer Pistole bewaffnet aus einem Flugzeug, suchst auf der Karte nach brauchbaren Schießeisen und versuchst so lange wie möglich zu überleben. Stirbst Du, hast Du im Gulag die Chance, Dir einen Wiedereinstieg zu verdienen. Also alles wie gehabt. Allerdings solltest Du Deine Strategie anpassen, denn Du kannst natürlich nicht mehr auf Deine Kameraden zählen.

So überlebst Du den Kampf gegen 149 Feinde

Activision hat aber ein paar Tipps veröffentlicht, mit denen Du auch allein in "Call of Duty: Warzone" dominieren sollst: