Enthüllt Nvidia am 31. August die RTX-3000-Reihe?

Nvidia hat gestern bei Twitter eine mysteriöse Ankündigung für den 31. August angeteasert. Im Teaser ist eine kurze Animation einer Supernova samt Hashtag "#UltimateCountdown" zu sehen. Zudem finden sich im Profilbanner des Accounts die Worte "21 Tage, 21 Jahre". Möglicherweise stellt der Grafikkartenhersteller Ende August die neue RTX-3000-Reihe vor.

Was genau Nvidia am 31. August vorstellt, ist schwer zu prognostizieren. Eine animierte Supernova als Teaser kann eigentlich nur bedeuten, dass es sich um etwas Großes handelt. Laut The Verge war kurz vor Veröffentlichung des Teasers das Gerücht aufgekommen, dass der Hersteller am 9. September die neuen Ampere-Grafikkarten RTX 3080 und RTX 3080 Ti vorstellen will. Möglicherweise bekommen wir die neuen Karten aus der RTX-3000-Serie also bereits Ende August zu sehen.

Nvidia gibt kryptische Hinweise

Derzeit rätseln Nutzer auf Twitter, ob sich aus den Worten "21 Tage, 21 Jahre" noch mehr Informationen herauslesen lassen. Wie die Webseite Wccftech anmerkt, könnten sich die 21 Jahre auf Nvidias GeForce 256 GPU beziehen, die 1999 erschien. Multipliziert man 21 mit 256, erhält man 5.376, was genau der Anzahl der GPU-Kerne aus der RTX-3000-Serie entsprechen soll. Ein Zufall?

Am heutigen 11. August hat Nvidia mit einem weiteren Teaser bei Twitter nachgelegt. Diesmal sind Zifferntöne und die Einwahlgeräusche eines alten Modems zu hören. Unter dem Tweet versuchen Nutzer herauszufinden, welche Zahlen zu den Zifferntönen gehören.

Wahrscheinlich veröffentlicht Nvidia über die nächsten Tage noch weitere Teaser und Rätsel zur kommenden Ankündigung. Ob der Grafikkartenhersteller wirklich die RTX-3000-Serie vorstellt, erfahren wir spätestens am 31. August.