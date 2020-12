Epic-Feiertags-Angebote: Komplette Liste kostenloser Games geleakt

Jede Menge Gratis-Spiele: Der Epic Games Store zeigt sich über die Feiertage besonders spendierfreudig. Nun ist eine Liste geleakt, die angeblich alle Games zeigt, die es in den nächsten Tagen kostenlos zum Herunterladen gibt. Bisher liegt der Leak richtig, demnach könnte bereits heute ein echtes Highlight auf uns warten.

Quelle der Liste ist ein Tweet. Der entsprechende Nutzer habe die Liste aller Gratis-Spiele per Email erhalten, könne aber auch nicht sicher sagen, ob sie echt ist. Die aufgeführten Titel "The Long Dark", "Defense Grid 1", "Cities: Skylines" und "Oddworld: New 'n' Tasty" sind oder waren allerdings tatsächlich kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Demnach stünde als nächstes "Alien: Isolation" an, offenbar führt die Liste die Spiele nämlich sogar in chronologischer Reihenfolge auf.

Bisher liegt die Liste richtig

Sollte der Leak stimmen, können wir uns zusätzlich auf Hits wie "Metro 2033", "Tropico 5", "Jurassic World Evolution" oder "Darkest Dungeons" freuen. Letzterer ist zwar bisher überhaupt nicht im Epic Games Store verfügbar, aber auch andere Spiele sind dort bereits im Rahmen einer Gratis-Aktion erschienen. Um die kostenlosen Spiele zu erhalten, musst Du Dich lediglich in den Epic Games Store einloggen und die Spiele innerhalb des vorgegebenen Zeitraums Deinem Konto hinzufügen.

Sollte "Alien: Isolation" ab heute kostenfrei zum Download bereitstehen, sollten letzte Zweifel an der Echtheit des Leaks beseitigt sein. Unser Horror-Superfan Wolf hat das Game auf seiner Liste der besten 13 Horror-Spiele aufgeführt – definitiv ein Grund, es sich anzusehen.