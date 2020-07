Epic Games: PS5 & Xbox Series X bieten Grafik wie im Film

Das ist eine Ansage: Tech-Ass Kim Liberi von Epic Games verspricht, dass sowohl PS5 als auch Xbox Series X eine filmreife Grafik bieten werden. Damit gehe einer seiner Lebensträume in Erfüllung.

Alles dank der Unreal Engine 5: Kim Liberi, Chef Technology Officer bei Epic Games, behauptet, die neue Entwicklungsumgebung ermögliche eine Grafik wie im Film. Gegenüber dem PlayStation Magazin hat der Tech-Spezialist angegeben, dass Games von wesentlich mehr Realismus profitieren werden – ein Traum, den er schon lange hege. Die Unreal Engine 5 soll es nun möglich machen. Mit ihr können Spiele-Entwickler dynamischere Umgebungen, verbesserte Lichteffekte und detailliertere Oberflächen schaffen.

Und das soll auch noch relativ unkompliziert gehen: Die Unreal Engine 5 arbeitet mit einer neuen Technologie namens Nanite. Entwickler können Milliarden von Polygonen in die Engine übernehmen, Nanite skaliert diese in Echtzeit und passt die Performance an – ganz ohne Qualitätsverlust.

Next-Gen-Konsolen profitieren von der Unreal Engine 5

Epic Games hatte die Unreal Engine 5 Mitte Mai zusammen mit Sony vorgestellt. Damit war klar, dass die künftige PlayStation von der neuen Entwicklungsumgebung stark profitieren wird. Natürlich gilt dasselbe auch für die Xbox Series X. Die verbesserte Performance und höhere Grafikleistung der Next-Gen-Konsolen stellen die Spiele perfekt dar, laut Liberi so gut wie ein HD-Kinofilm.