Erstes Gameplay: "Immortals Fenyx Rising" eifert "Zelda: BotW" nach

Ubisoft hat erstes Gameplay aus "Immortals Fenyx Rising" gezeigt. Das Action-Adventure lässt Dich gegen Monster der griechischen Mythologie antreten und kommt vom selben Studio wie "Assassin's Creed Odyssey". Die Spielszenen zeigen: Das Team von Ubisoft Quebec hat während der Entwicklung offenbar viel "Zelda: Breath of the Wild" gespielt.

Einst hieß es "Gods & Monsters", jetzt hat das Game mit "Immortals Fenyx Rising" einen neuen Namen – und nicht nur das: Ubisoft zeigte im Rahmen des "Ubisoft Forward"-Livestreams am 10. September auch Gameplay und gab den Release-Termin bekannt.

Action-Adventure in der griechischen Mythologie

Die Parallelen zu "Zelda: Breath of the Wild" fielen schon vor Jahren bei Präsentationen von "Gods & Monsters" auf. Jetzt wissen wir: Das Spiel ist tatsächlich extrem nah dran an Nintendos Open-World-Meisterwerk. Die Comic-Optik ist der auffälligste Faktor, aber auch die Fähigkeiten der Heldin Fenyx erinnern sehr an das große Vorbild: Fenyx kann etwa mit magischen Flügeln durch die Luft gleiten und schwere Gegenstände mit Götterkräften hochheben und werfen – ganz ähnlich, wie es Link im Kampf um Hyrule mit seinem Shiekah-Stein beherrscht.

Sehr nah dran am großen Vorbild

Selbst strukturell lehnt sich "Immortals Fenyx Rising" an "BotW" an. Wie Eurogamer in einem Anspielbericht beschreibt, steht Dir die gesamte Open-World-Spielwelt von Anfang an offen. Um stärker zu werden, löst Du kleine Rätsel-Dungeons, die den Schreinen von Hyrule ähneln sollen. Die zahlreichen UI-Elemente, die aufsteigenden Schadensnummern bei Kämpfen, die Fähigkeits-Bäume und die mit Markern übersäte Karte kennzeichnen "Immortals" aber doch deutlich als modernes Ubisoft-Spiel.

Erkunden wie in "Breath of the Wild", kämpfen wie in "Assassin's Creed Odyssey"

Auch das Kampfsystem mit seinem Mix aus Stamina-basierten Basisattacken und Spezialfähigkeiten kennen Ubisoft-Kunden: Es stammt direkt aus "Assassin's Creed Odyssey". Die griechische Mythologie mit ihren Göttern, Monstern und Titanen kam in Ansätzen schon in dem gigantischen Open-World-Spiel aus dem Jahr 2018 vor. "Immortals Fenyx Rising" schert sich aber so gar nicht um Realismus, stellt die fantastische Seite der Antike noch farbenfroher heraus – und schafft es damit vielleicht doch, mehr als die Summe seiner offensichtlichen Teile zu sein.