Es tut sich was auf Twitter: Alles deutet auf ein neues "Crysis" hin

Heutzutage werden Fortsetzungen zu beliebten Spielereihen ja nicht einfach so angekündigt, es wird immer ein großes Geheimnis darum gemacht. So auch im Fall von "Crysis": Ominöse Vorgänge auf Twitter deuten an, dass die Shooter-Reihe schon bald weitergeht – in irgendeiner Form.

Wie so oft erschienen die ersten Hinweise auf ein neues "Crysis" auf Twitter. So zwitscherte der offizielle "Crysis"-Account gestern diese mysteriöse Nachricht:

Das wäre an sich nicht sonderlich bemerkenswert, wäre da nicht das kleine Detail, dass der Account seit Dezember 2016 nichts mehr getwittert hat. Und selbst das war Jahre, nachdem der letzte "Crysis"-Teil erschien. Seit dem Release von "Crysis 3" im Februar 2013 pausiert die Shooter-Reihe des deutschen Entwicklers Crytek.

Sequel, Remake, Reboot – oder ganz was Anderes?

Natürlich können wir momentan nur spekulieren, was da in Sachen "Crysis" passiert. Und ob überhaupt. Denkbar ist alles – von einem Sequel bis hin zu einem Reboot oder einer schicken "Crysis"-Box mit allen bisher erhältlichen Spielen im Remaster-Format.

Zwar verbinden die meisten Shooter-Fans den Namen "Crysis" mit dem PC, zumal die Titel der Reihe immer sehr hardware-intensiv waren. Allerdings stehen mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X ja auch die neuen Konsolen von Sony und Microsoft an. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn Publisher Electronic Arts die nächste Konsolengeneration mit der Ankündigung eines High-End-Shooters einläutet.

Ballern im Nano-Anzug

Die Spiele der "Crysis"-Reihe zeichnen sich neben der bombastischen Technik durch offenes Leveldesign und durch den Nano-Anzug des Helden aus, der dem Spieler abgefahrene Superfähigkeiten verleiht. Teil 1 erschien 2007, dann folgte 2011 die Fortsetzung und "Crysis 3" bildete im Jahr 2013 den bisherigen Abschluss der Serie.