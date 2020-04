Es wird immer mysteriöser: Neue Details zu "Resident Evil 8"

Kann natürlich sein, dass sich am Ende alles als Quatsch herausstellt. Aber innerhalb von wenigen Tagen sind neue Leaks zu "Resident Evil 8" aufgetaucht – und die deuten eine völlig neue Richtung für Capcoms Horrorspiel-Reihe an. Stichwort: Hexen.

Die Fanseite Biohazardcast hat die aktuellen Gerüchte zusammengetragen. Sie stammen größtenteils von einer anonymen Quelle, die sich per Mail an die Redakteure gewendet hat. Die Seite schätzt den Wahrheitsgehalt der Leaks als "höchst wahrscheinlich" ein. Vergangene Woche gab es bereits ähnliche unbestätigte Meldungen zum nächsten "Resident Evil"-Spiel.

Ein Dorf in Europa. Mit Hexe

Laut den Leaks soll "Resident Evil 8" den Untertitel "Village" tragen und in Europa spielen. Dort treffen wir offenbar auf einen brandneuen Gegner: eine Hexe, die uns wie Marguerite in "Resident Evil 7" mit Insekten angreift und uns immer wieder heimsucht.

Ethan und Mia Winters aus Teil 7 sollen auch wiederauftauchen und diesmal sogar ein gemeinsames Baby haben. Und noch ein alter Bekannter tritt auf: Chris Redfield, mit dezent überarbeitetem Design. Er soll eine zentrale Rolle in "Resident Evil 8" spielen und in Flashback-Sequenzen in Erscheinung treten.

Wird das Inventar überarbeitet?

Ein weiterer Infoschnipsel: Capcom soll auch das Inventar-System überarbeiten. Angeblich testen die Entwickler gerade zwei verschiedene Systeme: das aus "Resident Evil 7" und die Inventar-Funktion aus dem Klassiker "Resident Evil 4", die vielen Fans immer noch als die beste Inventar-Mechanik gilt. Etwas verblüffend, weil das Inventar in Teil 7 vielleicht nicht perfekt war, aber auch niemanden wirklich gestört hat.

Und zu guter Letzt: "Resident Evil 8" soll im ersten Quartal 2021 erscheinen. Weil es bis dahin noch ein Weilchen hin ist: Vertreib Dir die Zeit doch mit dem Remake von "Resident Evil 3", zu dem wir auch einen ausführlichen Test für Dich haben!