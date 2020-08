ESL Meisterschaft wird im neuen XPERION in Köln ausgetragen

Was wäre eine E-Arena ohne E-Sport? Die nationale Königsklasse ermittelt im September die Sieger der ESL Meisterschaft, live aus dem neuen Gamer-Paradies XPERION – die SATURN E-Arena in Köln. Auf dem Programm stehen die Finalspiele der Disziplinen "Warcraft 3 Reforged", "Dota 2" und "Clash of Clans".

Bereits in wenigen Tagen nimmt das XPERION in Köln den Betrieb auf: Auf 3.000 Quadratmetern Fläche stellen große Player aus der Games-Branche ihre Neuheiten vor, die sich vor Ort direkt ausprobieren lassen – vom neuen Game bis zur VR-Erfahrung. Kurze Zeit später steht die neue E-Arena dann im Mittelpunkt der deutschen E-Sports-Szene: Das XPERION ist vom 4. bis 6. September Schauplatz der ESL Meisterschaft.

Live: Nationale Meisterschaft in "Warcraft 3 Reforged", "DOTA 2" & "Clash of Clans"

Mit dabei sind bekannte Größen aus den Teams Mousesports und NLG. Weitere Teilnehmer werden demnächst bekanntgegeben. Aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation ist vor Ort kein Publikum zugelassen, Kommentatoren begleiten die ESL Meisterschaft aber live aus dem XPERION.

Der Ablauf der ESL Meisterschaft lautet wie folgt:

4. September, 15:30 Uhr – "Warcraft 3 Reforged"

5. September, 12:00 Uhr – "DOTA 2"

6. September, 11 Uhr – "Clash of Clans"

Weitere Details zum Programm und teilnehmenden Mannschaften werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

XPERION: Digitales Opening in dieser Woche

Eine erste "virtuelle Führung" durch das neue XPERION am Hansaring in Köln kannst Du bereits am Freitag, den 14. August miterleben: Ab 14 Uhr findet ein 12-Stunden-Livestream mit bekannten Gästen statt. Auch zur digitalen Gamescom Ende August ist ein spannendes Programm in der SATURN E-Arena geplant. Alle Infos zur Location findest Du auf der offiziellen XPERION-Webseite.