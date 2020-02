Excalibox! Diese offizielle Xbox One X ist episch und albern zugleich

Du willst Dich jedes Mal wie König Artus fühlen, wenn Du zum Xbox-Controller greifst? Dann ist ein neues Konsolen-Sondermodell von Microsoft womöglich wie für Dich gemacht! Allerdings ist die Xbox One X ein bisschen wie das legendäre Schwert Excalibur: Selten und schwer zu bekommen.

Moderne Konsolen fügen sich optisch unaufgeregt ins häusliche Ambiente ein – eigentlich. Für die "CXO 2020"-Sonderedition der Xbox One X gilt das aber nur, wenn Dein Wohnzimmer ein zum Technoclub umfunktionierter Kohlestollen ist. Und haben wir schon das Schwert erwähnt? Nicht? Also, es gibt auch noch ein Schwert ...

Zieh das Schwert aus dem Stein und werde ... Chief Xbox Officer?!

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber selbst, wer mit dem gewagten Design der Konsole so gar nichts anfangen kann, muss Microsoft doch zumindest Mut attestieren. Wer es wiederum gar nicht abwarten kann, das gute Stück in einer extragroßen Vitrine zu platzieren, braucht Glück, denn nur der Chief Xbox Officer bekommt die Konsole. Diesen Ehrentitel verlost Microsoft derzeit in einem Gewinnspiel, das mit dem Microsoft-Rewards-Programm zusammenhängt.

Microsoft verlost üppige Preise

Mit Rewards-Punkten kaufst Du Lose, wirfst sie in den virtuellen Topf und hoffst, dass Du am Ende gezogen wirst – je mehr Lose, desto höher die Chancen. Das Gewinnspiel läuft in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada und den USA und für jedes Land zieht Microsoft einen eigenen Chief Xbox Officer. Alle fünf Officers erhalten die "CXO"-Konsole, außerdem hängt an dem Titel unter anderem noch eine einwöchige Reise nach Seattle mit Besuch des Xbox-Hauptquartiers und eines Xbox-Studios sowie eine lebenslange Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft dran.

Da ist die Konsole fast Nebensache. Trotz Schwert.