"Fable" & "Perfect Dark": Xbox weckt Hoffnungen, dämpft sie wieder

Xbox-Fans fiebern auf Spiele-Enthüllungen von Microsoft hin – und rechnen dank Leaks schon fest mit einem neuen "Fable" und "Perfect Dark". Das Auftauchen von zwei verräterischen Twitter-Accounts nährt nun Spekulationen über eine Enthüllung in naher Zukunft – aber Microsoft gibt den Spielverderber.

Im Juli will Microsoft in einer Digital-Show neue Spiele seiner hauseigenen Studios zeigen. Sind ein neuer Teil der Rollenspiel-Reihe "Fable" und eine Fortsetzung des Schleich-Shooters "Perfect Dark" dabei? Fans hoffen drauf, und als der Journalist Tom Warren am Wochenende über die Twitter-Accounts "@fable" und "@PerfectDarkGame" berichtete, sah das nach frühzeitiger Bestätigung aus. Bis sich Microsoft einschaltete.

Wofür sind die Twitter-Accounts gedacht?

Aaron Greenberg, Marketing-Chef von Xbox, entschuldigte sich in einem Tweet für die geweckten Hoffnungen. Beide Accounts seien "seit Jahren inaktiv", es sei "Standardprozedere, Namen unserer IPs in sozialen Netzwerken zu sichern." Außerdem meldete sich der "Perfect Dark"-Account zu Wort: Es handle sich um einen inoffiziellen Fan-Account, der nichts mit Xbox zu tun habe. Allerdings gibt es ein paar Ungereimtheiten in den Relativierungen, die VideoGamesChronicle herausstellt.

Einige Ungereimtheiten

Zum einen sind die Accounts nicht "seit Jahren inaktiv", sondern wurden erst im März und Juni 2020 registriert. Bis zur Entdeckung des "Perfect Dark"-Accounts war der einzige Follower des Kanals außerdem ein gewisser Ken Lobb, der Creative Director bei Microsoft ist und am allerersten "Perfect Dark" für das N64 mitarbeitete. Beide Accounts waren zudem mit der Bezeichnung "Placeholder" ("Platzhalter") versehen, was ebenfalls für offizielle Zwecke spricht.

Alles in allem sehr rätselhaft. Bei der Präsentation im Juli dürfte Microsoft für Klarheit sorgen – die Frage ist nur, ob es für die Fans erfreuliche oder enttäuschende News gibt.