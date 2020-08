"Fall Guys": In Season 2 geht's zurück ins Mittelalter

Die Gamescom Opening Night Live gab gestern erste Einblicke in die zweite Season von "Fall Guys". In Season 2 unternehmen die Battle-Royale-Bohnen einen Ausflug ins Mittelalter. Neben spaßigen neuen Hinderniskursen warten schicke altertümliche Kostüme auf uns.

In dem kurzen Teaser zur zweiten Season von "Fall Guys" sind fünf neue Level zu sehen. Drei davon sind Racing-Level, die beiden anderen scheinen Modifikationen von bereits verfügbaren Team-Spielen zu sein, in denen die Bohnen Punkte für ihre Mannschaft sammeln müssen. Schauen wir uns die Level ein wenig genauer an.

Das sind die neuen "Fall Guys"-Level

Das erste neue Level zeigt einen langen Parkour mit gefährlichen mittelalterlichen Hindernissen. Es gibt schwingende Äxte und sich drehende Baumstämme, denen die Bohnen ausweichen müssen. Am Ende des Levels warten ein Schleimberg und drei Zugbrücken auf die Fall Guys.

Im zweiten Level gilt es, Gräben und Mauern überwinden. Wie genau das funktionieren wird, ist noch unklar. Klettern können die Bohnen bisher nicht, zumindest nicht über höhere Hindernisse. Möglicherweise lernen sie diese Fähigkeit aber in Season 2.

Im dritten neuen Level müssen die Bohnen vier Burgmauern erklimmen, jeder der Mauern ist ein bisschen höher als die vorherige. Die Fall Guys können Kisten und Rampen vor den Mauern platzieren, um an Höhe zu gewinnen.

Das vierte Spiel scheint eine Modifikation des schon verfügbaren Ring-Levels zu sein. Die Fall Guys hüpfen durch Ringe und sammeln so Punkte für ihr Team. Neu sind die Zugbrücken und Holzrampen. Ob das Spiel das Ring-Level ersetzt oder zusätzlich zur Verfügung steht, ist nicht bekannt.

Und schließlich gibt es noch eine neue Version des Eier-Sammel-Spiels. In der neuen Season müssen die Bohnen die Eier aus der Mitte des Levels über Zugbrücken in das Lager ihres Teams bringen. Auch hier ist nicht bekannt, ob das Spiel als alternative Version erscheint oder das alte Level ersetzt.

Auf diese Kostüme kannst Du Dich in Season 2 freuen

Neben neuen Leveln gibt es in Season 2 von "Fall Guys" ein Upgrade für den Kleiderschrank der Bohnen. In der zweiten Saison können die Bohnen auch als Ritter, Wikinger, Zauberer oder Drache um die begehrten Kronen kämpfen.

Bis zum Start von Season 2 dauert es allerdings noch ein wenig. Die erste Season endet erst Anfang Oktober.