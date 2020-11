Fortnite Crew: Das Battle Royale gibt's bald im Abo

Zu Beginn der neuen "Fortnite"-Season startet ein neues Abo-Modell. Für einen monatlichen Beitrag erhalten Gamer jede Menge Extras – die allerdings vornehmlich kosmetischer Natur sind.

Am 2. Dezember startet "Fortnite" in eine neue Season. Am selben Tag führt Hersteller Epic Games das neue Abo Fortnite Crew ein, das Dich 11,99 Euro im Monat kostet. Was bekommst Du für Dein Geld?

Jede Menge Skins – und sonst?

Fortnite Crew umfasst folgende Inhalte:

Battle Pass für die gesamte Season: Den aktuellen Battle Pass hast Du so immer direkt zur Verfügung. Er enthält viele Cosmetics und V-Bucks, die spielinterne Währung. Normalerweise kostet der Pass rund 10 Euro.

1.000 V-Bucks pro Monat: Dafür kannst Du Dir neue Gegenstände, Skins und Cosmetics kaufen. Realer Gegenwert: etwa zehn Euro.

Ein monatliches Crew Pack: Jeden Monat erhältst Du ein neues Outfit-Bundle, das Crew-Mitgliedern vorbehalten ist.

Wenn Fortnite Crew am 2. Dezember 2020 startet, erhalten neue Abonnenten als erste das neue Galaxia-Outfit, die Spitzhacke Kosmisches Lamahorn und das Rücken-Accessoire Zerschlagene Welt.

Monatlich kündbar

Fortnite Crew lässt sich monatlich kündigen. Du darfst auch nach der Kündigung alle Extras behalten, die Du über das Abo erhalten hast. Und falls Du den Battle Pass bereits gekauft hast und Dich trotzdem für Fortnite Crew entscheidest, bekommst Du 950 V-Bucks auf Dein Konto zurückerstattet.

Weitere Infos zum Abo findest Du in den offiziellen FAQs zu Fortnite Crew.