"Fortnite"-Event ersetzt den Sturm durch Wasser & sprengt die Server

Zum Abschluss von Season 2 hat "Fortnite" wieder ein bombastisches Live-Event abgehalten. Die geheimnisvolle Agenten-Maschine namens "Das Gerät" ging in Aktion, ersetzte den elektrischen Sturm um die Insel durch eine Wasserwand. Dem großen Ansturm an Schaulustigen hielt das Spektakel aber nicht immer stand.

In Kürze startet "Fortnite" in Kapitel 2, Season 3. Und wie es Tradition in dem Battle-Royale-Hit ist, endete die Vorgänger-Saison mit einem gewaltigen Event, dem die Spieler in der Spielwelt live beiwohnen konnten. Rund um die Agentenbasis in der Mitte der Karte erhoben sich seltsame Türme aus dem Wasser. Dann ließ eine Explosion die Basis detonieren, die Schwerkraft setzte aus, die Spieler wurden in eine schwarz-weiße Parallelwelt teleportiert, in der sie sich in der Ego-Perspektive umschauen durften. Und am Ende war der Sturm verschwunden.

Drohende Fluten am Rand der Spielwelt

Wer nun in ein "Fortnite"-Match startet, findet eine sehr veränderte Spielwelt vor. Der Sturm, der sich als elektrisches Feld um den Spielbereich zuzieht und die Spieler in der Mitte zusammentreibt, ist verschwunden. Stattdessen ragen am Rand der Karte nun biblische Wasserwände empor, die im Laufe eines Matches näher rücken. Die Fluten sind ähnlich tödlich wie der Sturm, haben aber spielerische Besonderheiten: Du kannst zum Beispiel darin aufwärts schwimmen und Dir so einen Höhenvorteil verschaffen.

Server-Pannen beim "Fortnite"-Event

Überschattet wurde das Event von technischen Schwierigkeiten: Schon eine halbe Stunde vor Start verkündete Epic Games via Twitter, dass die Serverkapazität erreicht sei. Das Spiel kollabierte zeitweise unter der Last der zugeschalteten Spieler, selbst einige große Streamer mussten sich das Spektakel in Streams anschauen. Bei Twitch erreichte "Fortnite" am Montagabend zeitweise ein Publikum von mehr als einer Million Zuschauern.

Die neue "Fortnite"-Season startet am 17. Juni.