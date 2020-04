"Fortnite"-Event: Travis Scott präsentiert neuen Song im Spiel

US-Rapper Travis Scott und "Fortnite" machen gemeinsame Sache: Im Rahmen des "Astronomical"-Events stellt der Musiker einen brandneuen Song vor. Außerdem bekommt er seinen eigenen Skin – und wer beim digitalen Konzert vorbeischaut, staubt Geschenke ab.

"Fortnite" startet wieder einmal ein Popkultur-Event, das so in kaum einem anderen Spiel denkbar wäre. Exklusive Szenen-Premieren aus einem neuen "Star Wars"-Film hat das Battle-Royale-Spiel schon hinter sich, jetzt gibt's eine Song-Premiere von Rap-Star Travis Scott. "Astronomical" heißt das musikalische Event, und wer dabei sein will, sollte sich den Wecker stellen.

Virtuelles Konzert in "Fortnite"

Wie bei einem echten Konzert gibt es für das virtuelle Happening Tourdaten, die Epic Games in seinem Blog verkündet hat. An den folgenden Terminen kannst Du den neuen Track hören (jeweils deutsche Ortszeit):

24. April – 01:00 Uhr

24. April – 16:00 Uhr



25. April – 06:00 Uhr



25. April – 17:00 Uhr



26. April – 00:00 Uhr

Gut zu wissen: "Einlass ist 30 Minuten vor Beginn der Show. Kommt rechtzeitig vorbei und sichert euch einen guten Platz!" Was genau sich Scott und die "Fortnite"-Macher zur Begleitung des neuen Songs überlegt haben, ist noch unbekannt. Epic verspricht auf der Spielewebsite vollmundig "eine Erfahrung aus einer anderen Welt, die durch die Kreationen von [Travis Scotts Plattenlabel] Cactus Jack inspiriert und komplett in 'Fortnite' erstellt wurde". Wer zuschaut, bekommt den exklusiven "Astroworld Orkan"-Gleiter und zwei Ladebildschirme.

Travis Scott wird Teil der Icon-Serie

Bevor "Astronomical" am 24. April zum ersten Mal zu sehen ist, wird Travis Scott Teil der sogenannten Icon-Serie, in der Prominente als Skins in "Fortnite" auftauchen. Scotts Outfit, Emotes und "vieles mehr" gibt's schon ab heute, 21. April. Am selben Tag starten spezielle Challenges zu "Astronomical", durch die Du weitere Gegenstände freispielen kannst.