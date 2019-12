"Fortnite" hat jetzt Splitscreen! Update bringt Feature auf PS4 & Xbox

"Fortnite" kannst Du jetzt mit einem Freund an derselben Konsole am geteilten Bildschirm spielen. Die Splitscreen-Funktion ist Teil des neuen Updates auf Version 11.30, funktioniert aber bisher nur auf PS4 und Xbox One.

Früher war eine Splitscreen-Funktion bei Konsolen-Spielen weit verbreitet, mittlerweile ist das Feature selten. Aber: "Fortnite" hat es jetzt! Wer mag, kann sich seit heute mit zwei Controllern vor eine Konsole setzen und auf dem geteilten Fernsehbildschirm zu zweit ins Battle-Royale-Match starten.

Duos & Teams spielen jetzt auf derselben Konsole

Entwickler Epic Games hat die Funktion in den Patch Notes des neuen Updates auf Version 11.30 angekündigt. Splitscreen funktioniert im Duo- oder Team-Modus, aber nur auf PS4 und Xbox One. Nintendo Switch, PC und Mobile-Versionen des Games bleiben bis auf Weiteres nur online gemeinsam spielbar, aber nicht lokal.

Funktion wird laufend weiter verbessert

In Zukunft könnte sich das ändern: Epic Games zufolge ist die Funktion derzeit noch im Erprobungs-Stadium. "Dieses Splitscreen-Feature befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase; wir werden weiter daran arbeiten und es verbessern. Bitte meldet Fehler über das Feedback-Tool im Spiel", heißt es in den Patch Notes. Wenn sich das Feature als beliebt herausstellt, könnten die Entwickler also auch andere Plattformen damit versorgen. Die PC-Version dürfte damit etwa in Sachen Leistung keine Probleme haben.