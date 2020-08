"Fortnite" Kapitel 2, Season 4: Marvel-Helden starten den Nexus-Krieg

Epic Games bringt zum Start von Kapitel 2, Season 4 bekannte Marvel-Helden ins "Fortnite"-Universum. Im sogenannten Nexus-Krieg kämpften dann berühmte Figuren wie Thor und Iron Man mit- und gegeneinander. Ein Season-Trailer bei YouTube gibt einen Vorgeschmack darauf.

Derzeit sind die "Fortnite"-Server down: Entwickler Epic Games bereitet alles auf Season 4 vor und spielt anschließend entsprechende Updates an die User aus. Danach tauchst Du in eine bunte Comicwelt, in der Dir die Avengers aus dem Marvel-Universum begegnen. Darunter sind zum Beispiel:

Thor

She-Hulk

Iron Man

Wolverine

Doctor Doom

Mystique

Storm

Groot

Du wirst aber nicht direkt von Anfang an alle von ihnen als Charaktere spielen können, beispielsweise musst Du Dir Wolverine im Laufe der Season freispielen. Epic Games gibt hierzu noch keine genauen Informationen, aber das Freispielen dürfte eng mit dem saisonalen Battle Pass zusammenhängen. Eines dagegen macht der Season-Trailer ganz deutlich: Als ultimativer Gegner wird Galactus auf Dich und Deine Verbündeten warten.

iOS-Spieler sind raus: Epic Games versus Apple

"Fortnite" ist grundsätzlich free-to-play und war bisher auch für iPhone-Gamer verfügbar. Allerdings liegen Spieleentwickler Epic Games und Apple derzeit im Clinch. Apple hat "Fortnite" aus seinem App Store gestrichen, Epic Games reichte Klage ein. Wo der Zwist hinführt, ist bislang noch unklar. iPhone-Spieler müssen allerdings in den sauren Apfel beißen und bis auf Weiteres auf die neue Marvel-Season verzichten.