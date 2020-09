"Fortnite": Neues Black-Panther-Monument war bereits länger geplant

Ein großes Black-Panther-Monument ist unvermittelt auf der "Fortnite"-Map erschienen. Die Statue mit dem Namen "Pantherpirsch" hat sich schnell zur Pilgerstätte vieler Marvel-Fans entwickelt, die dem verstorbenen Darsteller Chadwick Boseman gedenken. Epic gibt an, dass die Statue im Rahmen des aktuellen Superhelden-Events schon länger geplant war.

Die "Fortnite"-Entwickler trauern zusammen mit Marvel-Fans auf der ganzen Welt um Chadwick Boseman. Der 43-jährige Schauspieler verstarb vergangene Woche an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Laut Kotaku hat nun ein Sprecher von Epic Games die Betroffenheit des Teams bestätigt und angegeben, dass das Black-Panther-Monument Teil eines länger geplanten "Fortnite"-Updates sei. Die Statue wird von vielen Fans genutzt, um dem beliebten Darsteller die letzte Ehre zu erweisen.

"Pantherpirsch" ist Teil der laufenden Marvel-Season

Das "Pantherpirsch"-Monument befindet sich auf der "Fortnite"-Map in der Nähe von Misty Meadows. Es handelt sich um einen gigantischen Panther, der auf einem Felsen thront und über die Landschaft blickt – die gleiche Statue ist in den Filmen des Marvel Cinematic Universe zu sehen, etwa in "Captain America Civil War". Die aktuelle Season 4 von "Fortnite" hat das Marvel-Universum zum Thema, viele Superhelden und Orte aus den bekannten Geschichten tauchen im Spiel auf.

Galactus kommt: Gigantisches Finale im November?

Die Black-Panther-Statue ist bereits die dritte Marvel-Erscheinung auf der "Fortnite"-Map. Zuvor gab es schon Referenzen zu Ant-Man und den X-Men, mit weiteren Superhelden-Easter-Eggs ist zu rechnen. Die Story von Kapitel 2, Season 4 dreht sich um die nahende Ankunft des gigantischen "Weltenverschlingers" Galactus auf dem "Fortnite"-Planeten. Den Abschluss des Events, voraussichtlich am 30. November, dürfte Epic Games entsprechend groß inszenieren.