"Fortnite": Releasetermin von Season 2 Chapter 2 steht fest

Epic hat endlich das Startdatum von Season 2 Chapter 2 von "Fortnite" bekannt gegeben. Doch auch vorher soll sich einiges im Spiel tun.

Voraussichtlich am 20. Februar 2020 wird Chapter 2 von "Fortnite" Season 2 starten. Dies teilte Epic Games am Freitag in einem Blogbeitrag mit. Ursprünglich war der Release bereits für den 6. Februar geplant, doch wegen technischer Änderungen am Spiel wurde dieser nach hinten verlegt.

"Fortnite" bekommt ein neues Physik-System

Bereits in etwa zwei Wochen will Epic nämlich den Patch V.11.50 ausrollen. Dieser soll dem Spiel ein völlig neues Physik-System namens "Chaos" bescheren. Damit es dabei nicht zu unerwarteten Bugs kommt und sich "Fortnite auch weiterhin wie Fortnite spielt", wurde der Start von Chapter 2 laut dem Blogeintrag verschoben.

Auch inhaltlich soll es bis dahin noch Neuerungen geben. So versprechen die Entwickler neue Bonus-Herausforderungen und ein zweiwöchiges Event, um die Wartezeit auf Chapter 2 zu verkürzen. Unterm Strich dürfte es den ganzen Februar über nicht langweilig werden.