"Fortnite" zeigt morgen Filme von Christopher Nolan

Kinofans weltweit fiebern dem Start von Christopher Nolans "Tenet" Ende Juli entgegen. Um die Vorfreude noch weiter anzuheizen, gibt's ab morgen drei Filme des Meisterregisseurs in "Fortnite" zu sehen. Wir sagen Dir, welcher Nolan-Blockbuster bei uns in Deutschland gezeigt wird.

Konzerte und sonstige Events im Battle-Royale-Shooter "Fortnite" sind ja keine Seltenheit mehr. Hersteller Epic Games hat nun eine Filmnacht mit drei ausgewählten Kino-Blockbustern von Christopher Nolan angekündigt. Je nach Region läuft im virtuellen "Fortnite"-Kino entweder "Batman Begins", "The Prestige" oder "Inception".

Dieser Nolan-Film läuft in Deutschland

Am morgigen Freitag, den 26. Juni, geht die Film-Aktion ab 15 Uhr los – natürlich auf der Großbildleinwand im waffenlosen Modus "Party Royale". In Deutschland wird der fantastische Mystery-Thriller "Prestige – Die Meister der Magie" mit Hugh Jackman und Christian Bale laufen. Es wird sogar Untertitel geben. Wer gucken möchte, welche Nolan-Filme derweil in anderen Regionen laufen, findet auf der Epic-Seite zur so genannten Movie Nite ein bequemes Pulldown-Menü.

Die Filmnacht ist übrigens nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Christopher Nolan und "Fortnite": Auch die Erstaustrahlung des Trailers zu seinem Zeitreise-Abenteuer "Tenet" fand in "Fortnite" statt.

Streamen verboten

Wie im echten Kino sind auch von der Movie Nite alle Aufnahmen strengstens verboten. Du wirst also nicht deinem Lieblings-Streamer zugucken können, wie er einen Film guckt. Und selber darfst Du natürlich auch nicht streamen.