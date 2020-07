"Forza Motorsport": Erster Trailer zum neuen Teil für Xbox Series X

Die Rennsimulations-Reihe "Forza Motorsport" kommt auf die Xbox Series X. Microsoft hat einen ersten Trailer zum achten Teil der Serie veröffentlicht, der komplett in der Spiele-Engine aufgenommen wurde. Wenig überraschend sieht das Racing-Game spektakulär gut aus.

Wenn Du mit Deiner neuen Konsole angeben willst, zeig ein Rennspiel – dieses ungeschriebene Gesetz nahm sich schon Sony mit "Gran Turismo 7" bei der Präsentation der PS5 zu Herzen. Nun zieht Microsoft nach: "Forza Motorsport" sieht im ersten Trailer aus wie aus dem Ei gepellt und lässt dank Raytracing jede polierte Karosserie funkeln.

4K, 60 FPS, Raytracing & besserer Sound als je zuvor

Microsoft erklärt auf der Xbox-Website, dass das Spiel eine "Neuauflage der Serie" wird und daher wohl auch nicht "Forza Motorsport 8" heißt. Auf der Xbox Series X soll die Simulation in 4K-Auflösung bei 60 FPS laufen. Im Interview mit Engadget verraten Chris Tector vom Entwickler Turn 10 und Xbox-Director Jason Ronald weitere technische Details: So sollen insbesondere die Reifen durch Raytracing schärfer und realistischer als je zuvor aussehen.

Den dedizierten Audio-Chip der Xbox Series X wird "Forza Motorsport" ausgiebig nutzen, um die CPU zu entlasten und insbesondere die Simulation von Hallräumen zu verbessern. Der sogenannte Faltungshall, eine digitale Nachbildung realer Räume, soll mehr Immersion bieten. Die neue Konsole und der zugehörige Xbox-Controller sollen außerdem die Input-Latenz verringern, um bei hohen Geschwindigkeiten noch die unmittelbarere Kontrolle des Fahrzeugs zu gewährleisten.

Gameplay und Release bleiben ein Geheimnis

Alles vielversprechend, aber in Aktion gesehen haben wir "Forza Motorsport" noch nicht: Gameplay-Eindrücke zeigen die Entwickler erst zu einem späteren Zeitpunkt. Auch ein Release-Termin steht noch nicht fest. Immerhin dürfte aber klar sein, dass "Forza Motorsport" bei so viel Technik-Geprotze nur für Xbox Series X und PC, nicht aber für die Xbox One erscheint.

Eine kleine Neuigkeit für Fans der Arcade-lastigeren "Forza Horizon"-Reihe gibt's übrigens auch noch: "Forza Horizon 4" bekommt auf der Xbox Series X ein Gratis-Update und läuft dann mit 4K bei 60FPS und mit schnelleren Ladezeiten.