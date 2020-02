Gameplay-Eindrücke: "Outriders" sieht aus wie "Gears of Destiny"

Erste Gameplay-Eindrücke zu "Outriders" sind da! Der Koop-Shooter soll Ende des Jahres für aktuelle Konsolen, PC sowie PS5 und Xbox Series X erscheinen. In den neuen Spielszenen erinnert das Game deutlich an große Vorbilder, hat aber auch ein paar spannende Eigenheiten.

Nach einem cinematischen Trailer vor ein paar Tagen haben Publisher Square Enix und Entwickler People Can Fly nun Gameplay aus "Outriders" veröffentlicht. Außerdem durften einige Redaktionen und Streamer eine frühe Version des Koop-Shooters schon ausprobieren, sodass wir nun eine ganze Menge Videomaterial begutachten können.

Schießen, zaubern, in Deckung gehen

Der Third-Person-Shooter präsentiert sich darin als ein Mix aus vielen Spielideen, die in den letzten Jahren populär waren. Wir spielen eine Gruppe menschlicher Überlebender auf einem fremden Planeten, der mit seinen zertrümmerten Umgebungen an "Destiny" erinnert. Die Cover-Mechaniken rufen eher Assoziationen zu "Gears of War" oder "The Division" hervor, während der Einsatz von Schusswaffen im ständigen Wechsel mit Zaubersprüchen und Fähigkeiten an "Anthem" denken lässt. Ein entsprechendes Loot-System, in dem es um die ständige Jagd nach besserer Ausrüstung geht, wird es auch geben.

Ein Loot-Shooter, aber kein Service-Game

Vier spielbare Klassen geben "Outriders" einen ordentlichen Rollenspiel-Anstrich. Drei sind bereits bekannt:

Der Devastator steckt viel ein und zieht als klassischer Tank Gegnerhorden auf sich.

Der Trickster manipuliert Zeit und Raum und schlägt hinterrücks zu.

Der Pyromancer heizt Feinden mit Feuerzaubern ein.

"Outriders"-Klassen Übersichtliche Informationen und Gameplay zu den bekannten drei Klassen gibt's unter anderem beim YouTuber Arekkz Gaming.

"Outriders" wird – anders als viele der genannten Vorbilder – kein "Game as a Service" sein, wie Screen Rant berichtet. Es hat also eine Kampagne mit klar definiertem Ende, außerdem soll das Spiel auf Lootboxen und Mikrotransaktionen verzichten.