Gameplay: So sieht" Call of Duty: Black Ops Cold War" auf der PS5 aus

Activision hat das gestrige PS5-Event genutzt, um uns einen Einblick in die Kampagne von "Call of Duty: Black Ops Cold War" zu geben. Die erste Mission spielt auf dem Rollfeld eines türkischen Flughafens. Wie gewohnt erwartet uns auch im neuen "CoD" übertrieben krasse Action mit viel Geballer und Blut.

Die gezeigte Mission heißt "Nowhere left to run", der Spieler schlüpft in die Rolle des CIA-Agenten Alex Mason. Er und sein Kollege Frank Woods sowie Neuzugang Russell Adler haben den Auftrag, am türkischen Flughafen Trabzon eine Person namens Arash auszuschalten. Wenn Du die hochrangige Zielperson mit einem Scharfschützengewehr ins Visier nimmst und den Abzug betätigst, darfst Du Dich über eine Zeitlupensequenz im Stil von "Sniper Elite" freuen. Die richtige Action startet aber erst nach der Eliminierung des Ziels.

Action ohne Atempause

Die Söldner von Arash bleiben nach dem Tod ihres Bosses natürlich nicht untätig und ballern, was das Zeug hält. Der Spieler, der die Mission zockt, entscheidet sich für die direkte Konfrontation. Er schnappt sich einen angeschossenen Feind als Geisel (anscheinend ein neues Feature im Spiel) und nutzt ihn als lebendigen Schutzschild. Nachdem der Gamer einige der Söldner erledigt hat, schubst er die Geisel weg und erledigt sie mit dem Gewehr.

Nach einem brutalen Nahkampf-Finisher stürmt der Spieler schließlich zu einem Auto, mit dem die Agenten das fliehende Flugzeug verfolgen. Um den Flieger zu stoppen, schickt das Team ein mit Sprengstoff beladenes ferngesteuertes Auto auf die Piste. Das Fahrzeugt muss der Spieler unter das Flugzeug steuern, um den Start des Fliegers mit einer Explosion zu verhindern.

Multiplayer-Alpha startet für PS4-Besitzer am 18. September

Neben diesem Vorgeschmack auf die Kampagne von "Call of Duty: Black Ops Cold War" hatten die Entwickler noch eine gute Nachricht für PS4-Besitzer parat: Bereits am morgigen 18. September startet die Multiplayer-Alpha des Spiels, die das komplette Wochenende andauern soll. An der Alpha dürfen alle PS4-Besitzer teilnehmen, der Preload soll im Laufe des heutigen Tages verfügbar sein.

Release "Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint am 13. November für PS4, Xbox One und PC sowie für PS5 und Xbox Series X und S.

Call of Duty: Black Ops Cold War Jetzt kaufen bei