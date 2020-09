Games satt: Alle Trailer des PS5-Showcase im Überblick

Sony hat geliefert – nicht nur endlich den Preis und den Starttermin der PlayStation 5, sondern auch jede Menge Gameplay zu kommenden Spielen. Hier findest Du alle Trailer des PS5-Showcase von Mittwochnacht.

"Final Fantasy 16"

Das Mammut-Rollenspiel von Square-Enix erscheint für PC und konsolenexklusiv für die PlayStation 5. Das gezeigte Material stammt von der PC-Fassung, soll aber die Optik der PlayStation-Version nachbilden. Details gab's noch nicht.

Plattform: PS5, PC

Release: unbekannt

Was war vor Harry Potter? Im neuen Einzelspieler-Abenteuer schlüpfst Du in die Rolle eines Zauberanwärters, braust Tränke, lernst Zaubersprüche und kämpfst gegen gefährliche Gegner. Für die Entwicklung zeichnet das Entwicklerstudio Avalanche Software verantwortlich.

Plattform: PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X & S

Release: 2021

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales"

Rund sieben Minuten Gameplay gab's zur heiß erwarteten Comicumsetzung zu sehen. Miles Morales verdrischt Gangster und anderes Gesocks, elegant wie nie und mit fantastischen Lichteffekten. In der Ultimate Edition ist ein Remaster von "Marvel's Spider-Man" von 2018 dabei.

Plattform: PS5, PS4

Release: Ende 2020, sehr wahrscheinlich direkt zum Launch der PS5

"Call of Duty: Black Ops Cold War"

Natürlich durfte auch ein neuer "Call of Duty"-Teil nicht fehlen. Das Geballer sah wie erwartet schick aus, fühlte sich aber nicht mehr frisch an – alles schon mal gemacht. PlayStation-Spieler haben ab diesem Freitag Zugriff auf die Multiplayer-Alpha, Besitzer einer Xbox One X oder eines PCs müssen sich noch ein bisschen gedulden.

Plattform: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X & S, PC

Release: 13. November für die PS4 (und vermutlich Xbox One), Ende 2020 für die PS5

"Resident Evil Village"

Schocks im Schnee: Im achten Hauptteil der "Resident Evil"-Reihe schlagen wir uns unter anderem durch ein verschneites Dorf. Diesmal hat das Horror-Spektakel einen leicht okkulten Touch, wodurch es beinahe an "Outlast 2" erinnert.

Plattform: PS5, Xbox Series X & S, PC

Release: 2021

Der Mix aus Plattform- und Rätselspiel ist eine Neuinterpretation des Klassikers "Oddworld: Abe's Exoddus" von 1998. Heißt: Es wird wieder gleichermaßen süß wie schaurig und knifflig – und da Serienschöpfer Lorne Lanning noch an Bord ist, hat das neue "Oddworld" auch wieder eine progressive Öko-Botschaft.

Plattform: PS5, Xbox Series X & S, PC

Release: PS5, PS4, PC

"Five Nights at Freddy's: Security Breach"

Bald gibt's auch auf der PS5 Herzinfarkte und Schreianfälle. Im neuen "5NAF"-Ableger versuchen wir, uns in den neonbunten Achtzigern vor animatronischen Horrorpuppen zu retten. Spielerisch wie immer in der Serie eher flach, aber in Sachen bedrückender Atmosphäre immer noch ganz vorn.

Plattform: PS5, PS4, PC und weitere, bislang unbenannte Konsolen

Release: Noch unbekannt, aber für die weiteren Konsolen kommt der Titel erst drei Monate nach Release raus

"Devil May Cry 5 Special Edition"

Der Actionkracher von 2019 in der vollgestopften Special Edition: Diesmal ist Vergil als spielbarer Charakter dabei, außerdem die neuen Spielmodi Legendary Dark Knight und Turbo Mode und alle Inhalte der vorherigen Deluxe Edition. Raytracing und 3D-Audio machen das Dämonenschnetzeln noch stylisher.

Plattform: PS5, Xbox Series X & S

Release: 19. November in der Digital-Version, Box-Fassungen folgen

Wirklich überraschend ist es nicht, dass eines der größten Spiele des Planeten auch für die PlayStation 5 umgesetzt wird. Auf der neuen Sony-Konsole läuft der Battle-Royale-Shooter auf der Unreal Engine 4. Die PS5-Fassung ist kostenlos erhältlich und übernimmt alle Erfolge und Inhalte, die Du in früheren Versionen gesammelt hast.

Plattform: PS5, Xbox Series X & S

Release: Zum Launch der Xbox Series X, also am 10. November, und am 19. November für PlayStation 5

Killen, aber mit Stil! In "Deathloop" der "Dishonored"-Macher Arkane Studios hast du 24 Stunden, um acht Killer auszuschalten. Der Clou: Schaffst Du es nicht, springst Du einfach in der Zeit zurück und probierst es noch einmal. Und noch einmal. Und wieder. Das perfekte Spiel für alle, die schon immer "Leon – Der Profi" mit "Und täglich grüßt das Murmeltier" kombinieren wollten.

Plattform: PS5, PC

Release: 2. Quartal 2021

Ganz bittere Pille für PC-Spieler: Das Remake von "Demon's Souls" erscheint ausschließlich für die PS5 – die vorherige PC-Ankündigung war einfach ein Fehler. Das knüppelharte Dark-Fantasy-Abenteuer sieht in der rundum überarbeiteten Fassung fantastisch aus. Wappnen wir uns schon einmal – "You Died".

Plattform: PS5

Release: Offenbar zum Start der PlayStation 5 am 19. November

