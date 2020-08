Gamescom Opening Night Live: Trailer & Games in Hülle und Fülle

Trailer, Trailer, Trailer! Zwei Stunden lang beglückte uns die Gamescom Eröffnungsnacht mit Trailern zu neuen Spielen oder neuen DLCs. Und so viel sei schon jetzt gesagt: Es war abwechslungsreich und mit viel Eigenironie gespickt.

Geoff Keighley führt dieses Jahr als charismatischer Host digital durch den Trailer- und Gameplay-Dschungel. Von Anfang an macht er klar: Es geht nicht um große Überraschungen, es geht um großartige Updates und mehr Einblicke in interessante Games, von denen wir bereits wissen, dass es sie gibt. Und sowieso könnte es dieses Jahr gar nicht besser laufen, mit der neuen Konsolen-Generation in Aussicht. Ohne weiteres Trara geht es mit der Video-Flut los.

"Call of Duty: Black Ops Cold War"

Sneak Peak kurz nach der ersten Enthüllung: "Call of Duty: Black Ops Cold War" bringt die Franchise-Reihe zurück zu ihren historischen Wurzeln. Als Spieler schlägst Du Dich in den 1980ern durch Schauplätze des Kalten Kriegs. Du kannst Dir Deinen Charakter selbst erstellen und hast an einigen Stellen die Möglichkeit, die Kampagne nach Deinen Vorstellungen zu beeinflussen.

Ein kleines Mädchen namens Haruna entdeckt ihre übernatürlichen Kräfte, überlebt das harte indische Straßenleben völlig allein und macht sich als Erwachsene auf, mehr über sich und ihre Bestimmung zu erfahren. Das Action-Adventure-Rollenspiel kommt für die nächste Konsolen-Generation und den PC.

"Doom Eternal: The Ancient Gods Part One"

Ironisch, düster und brutal wie immer: Als Slayer machst Du Dich erneut auf, die Hölle mitsamt ihren Dämonen hyperschnell zu zerfetzen. Die erste Expansion für das Ego-Shooter-Spektakel kommt bereits am 20. September für PC, Xbox und Playstation – und natürlich auch die kommende nächste Konsolen-Generation – auf den Markt.

"Surgeon Simulator 2"

Kind, hoffentlich wirst Du Arzt! Wenn schon nicht im echten Leben, dann wenigstens am Bildschirm. In "Surgeon Simulator 2" machst Du alles, was ein echter Chirurg in seinem Arbeitsalltag auch tut. Nur mit etwas mehr Comic-Elementen. Und am Ende stirbt bei einem falschen Handgriff zum Glück niemand. Lustig ist es aber dennoch, besonders durch einen Ko-op-Modus.

"Bridge Constructor: The Walking Dead"

Etwas kryptisch ging es bei "Bridge Constructor: The Walking Dead" zu. Ein Mann schleicht sich in eine verlassene Fabrik, will dort an seinem Laptop eine virtuelle Brücke konstruieren und merkt nicht, dass eine Gruppe Untoter auf ihn zu läuft, da verschlingt sie ihn auch schon.

Sam und Max sind zurück: Das etwas andere "Polizei"-Duo nimmt es mit Ganoven und Kleinkriminellen auf. Dabei können sie Deine Hilfe gut gebrauchen. Ein entspanntes und amüsantes Comic-Game für alle, die gern schießen, dabei aber kein Blut sehen wollen.

"World of Warcraft: Shadowlands"

Beeindruckende Grafik, epische Kampfszenen und Gänsehaut pur: "World of Warcraft: Shadowlands" nimmt Dich mit in die Welt nach dem Tod. Der neue Titel kommt bereits am 27. Oktober auf den Markt.

Ein Genre-Mix aus Rollenspiel und Shooter, vier Charkater-Klassen und komplexe Fähigkeitsbäume: "Outriders" setzt mit seinem ausgeklügelten Kampfsystem und der düsteren Umgebung neue Maßstäbe. Der Shooter-RPG-Hybrid wird von People Can Fly entwickelt und von Square Enix vertrieben – eigentlich kann bei der Kombi kaum was schief gehen.

Indie-Game von einem Entwickler-Duo aus Schweden: Für "Teardown" haben die pfiffigen Entwickler von tuxedo labs sogar eine eigene Engine erstellt. Auf einem alten Industrie-Gebiet darfst Du Deiner Zerstörungswut mit Hammer, Kran und Fahrzeugen frönen.

"Little Nightmares 2"

In Bandai Namcos "Little Nightmares 2" schlägst Du Dich durch eine schaurig-lustige Welt voller Slapstick-Horror-Komik und versuchst dabei natürlich weder dem Eiskalten Händchen noch der Mumie zum Opfer zu fallen. Das Game kommt nächstes Jahr für PC, PlayStation, Xbox und Switch.

Höhenflug im Star-Wars-Weltall: Als Pilot fliegst Du waghalsig Du Dich durchs Weltall und lehrst den bösen Mächten das Fürchten. In speziellen Missionen musst Du das Reich schützen und kannst zurück im Hangar spannende Einblicke ins Raumschiff-Management werden. Das Game kommt am 2. Oktober für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt.

"The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu"

Star Wars mal ein wenig anders und im typischen Sims-Stil eher lustig-naiv: Wer sich sein Reich im Style der Weltall-Saga bauen will, ist mit "The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu" genau an der richtigen Adresse. Das Spiel feiert bereits am 8. September Release auf PC, PlayStation und Xbox.

Mini-Gameplay-Trailer aus "Godfall": Der Mix aus Looter, Shooter und Rollenspiel kommt mit einer wunderschönen Szenerie, edlen Rüstungen und leicht blumig (obwohl gar keine Blumen vorkommen) daher. Alles in allem sehr schön und trotz des gezeigten Kampfes beruhigend.

"Warframe: Heart of Deimos"

Free-to-play und ziemlich ästhetisch. In "Warframe: Heart of Deimos" besiegst Du böse Mächte auf dem Mars-Mond. Deine Charaktere können dabei von Waffen oder magischen Kräften Gebrauch machen.

Das etwas andere Gameplay: Du bist in einem 25-Sekunden-Time-Loop gefangen. In jeder Runde kannst Du Deinen Gegner etwas besser studieren. Du musst die Situation taktisch analysieren, um ihn letzten Endes zu besiegen. Der außergewöhnliche Ego-Shooter kommt Anfang 2021 für PlayStation, Xbox und PC.

"Lego Star Wars: The Skywalker Saga"

Kleiner Gameplay-Trailer zur Lego-Version von Star Wars: Die Weltraum-Saga war wohl nie so plump-niedlich wie in dem neuen Lego-Game. Viele Slapstick-Witze und eine gehörige Portion Eigenironie machen das Spiel auch für Star-Wars-Muffel interessant. Der Release ist für Frühjahr 2021 angesetzt.

In "Fall Guys" steht schon bald Season 2 an. Und das Internet kommt jetzt schon nicht mehr aus dem Lachen: In dem kunterbunten Battle Royale gibt es neue Quests, Maps und Kostüme. Und natürlich auch Rampen und Rutschen.

Das postapokalyptische Rollenspiel kommt grafikstark und mit einer emotionalen Story daher. Die Dystopie kommt etwas Oldschool daher und dürfte vor allem Fans von "Fallout" glücklich machen. Das Game kommt bereits am heutigen Freitag, 28. August, für PlayStation, Xbox und PC raus.

"Medal of Honor: Above and Beyond"

VR-Erlebnis im großen Krieg: Das Single-Player-Game startet mit der Landung in Frankreich, wo sich die Resistance gegen die deutsche Invasion wappnet und endet mit der Eroberung Berlins.

Game oder Anime? Könnte beides sein, sieht in jedem Fall aber gut aus: "Spellbreak" überzeugt mit actiongeladenen Kampfszenen, fetziger Musik und coolen Stunts. Das Battle Royale feiert am 3. September Release und ist für PC, PlayStation und Xbox free-to-play.

Deutsche Indie-Produktion von Faktor 5: "Turrican" wurde als Run-and-Gun-Game vor 30 Jahren zum Kult. Zum diesjährigen Geburtstag soll es eine Special Edition geben. Natürlich wieder mit der exzellenten Musik, die das Spielerlebnis erst wirklich zum Kult machte.

Neues zu Stasis: Am 10. November lernen Hüter, wie sie die Dunkelheit nutzen. Stellte im ersten Trailer nur der Jäger seine neuen Fähigkeiten zu Schau, wissen wir nun auch, was Titan und Warlock können.