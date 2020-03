Genial! Mathelehrer gibt VR-Unterricht in "Half-Life: Alyx"

Wie gut sind VR-Spiele im Jahr 2020? Gut genug, um darin zur Schule zu gehen! Ein Lehrer hat in "Half-Life: Alyx" nun eine vollwertige Mathestunde abgehalten – mit Tafelbild und beneidenswert ordentlicher Handschrift.

"Half-Life"-Fans sind noch ganz aus dem Häuschen, weil ihre Lieblings-Spielereihe nach Jahren endlich einen neuen Teil bekommen hat. Charles Coomber ist schon einen Schritt weiter: Der US-amerikanische Lehrer nutzt "Half-Life: Alyx", um seinen Unterricht in Zeiten häuslicher Quarantäne ins Zuhause seiner Klasse zu streamen. Das funktioniert bemerkenswert gut.

Winkelberechnung auf dem Balkon

Nach einer kurzen Begrüßung vom Balkon seiner virtuellen Wohnung begibt sich Coomber ins "Klassenzimmer" – einen verglasten Wintergarten. Hier hat er die Unterrichtsstunde bereits vorbereitet und mit virtuellen Stiften das Tafelbild auf die Glasscheiben geschrieben. Eine gute Viertelstunde lang erklärt der Lehrer danach Winkelberechnung und ergänzt das Angeschriebene mit verschiedenfarbigen Markern weiter.

Schönschrift in VR ist machbar, Herr Nachbar!

Wer ihm zusieht, lernt viel über Winkelberechnung – und außerdem, dass es in "Half-Life: Alyx" möglich ist, ziemlich ordentlich und präzise auf Oberflächen zu schreiben. Selbst ein Radierer zum Ausbessern liegt bereit und funktioniert tadellos. Mal abgesehen davon, dass der Lehrer in der virtuellen Realität keine Unterarme, sondern nur schwebende Hände hat, sieht das Ganze sogar ziemlich realistisch aus. Und wann wurde zuletzt eine Mathestunde von gigantischen Robotern in der Nachbarschaft gestört? Das bisschen Nervenkitzel macht die Unterrichtseinheit erst richtig denkwürdig!

Vielleicht begeistert die Unterrichtsstunde in VR ja sogar ein paar Mathe-Muffel. Dann hätte "Half-Life: Alyx" in der kurzen Zeit seit dem Release schon erstaunlich viel Gutes getan – nicht nur für Fans der Serie.