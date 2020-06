Gerücht: "Bloodborne"-Remaster könnte für PS5 und PC erscheinen

Derzeit kursieren in der Gaming-Welt Gerüchte, dass "Bloodborne" als Remaster für PS5 und PC erscheinen könnte. Fans des bockschweren Souls-like sollten sich aber noch nicht zu sehr auf eine Rückkehr freuen. Denn bisher gibt es keine gesicherten Infos zum Remaster.

Wie Gamesradar schreibt, haben die bekannten Leaker Nibel und Wario64 bereits über das "Bloodborne"-Remaster getwittert. Beide sind für gewöhnlich recht gut informiert und ihre Leaks sind häufig korrekt, allerdings vertrauen sie diesmal auf das Wort einer noch recht unbekannte Quelle. Sie verweisen auf den YouTuber PC Gaming Inquisition, der behauptet, schon einige Details zum Remaster zu kennen.

Ein ganz klassisches Remaster

"Bloodborne" für PS5 und PC soll laut den Informationen von PC Gaming Inquisition ein ganz klassisches Remaster werden. Es soll kürzere Ladezeiten bieten, verbesserte Texturen sowie Charaktermodelle haben und es wird wohl auch neue Komfort-Features erhalten. Die verantwortlichen Entwickler sollen Bluepoint und QLOC sein. Diese haben sich zuvor schon um das "Dark Souls"-Remaster gekümmert. Laut den Quellen von PC Gaming Inquisition soll außerdem ein "Demon's Souls"-Remake in der Mache sein, ein exklusiver PS5-Launch-Titel.

Ursprünglich hätte das "Bloodborne"-Remaster auf dem PS5-Event "The Future of Gaming" gezeigt werden sollen. Aufgrund der derzeitigen Ereignisse in den USA hat Sony das Event allerdings verschoben.

Twitch-Streamer bestätigt Infos zum Remaster

Der Twitch-Streamer CaseyExplosion unterstützt die Aussagen von PC Gaming Inquisition. Als Gegenleistung für eine Spende von 100 Dollar an wohltätige Zwecke habe ihm eine vertrauenswürdige Quelle die Existenz des "Bloodborne"-Remasters bestätigt. Das Spiel soll sogar schon einen festen Release-Termin haben. Wann es erscheint, verriet der Streamer jedoch nicht.

Ob wirklich ein "Bloodborne"-Remaster für PS5 und PC erscheint, dürften wir laut Angaben der Leaker spätestens auf Sonys PS5-Event erfahren. Den neuen Termin für "The Future of Gaming" will Sony schon bald ankündigen.