Gerücht: Neues "Metroid"- und "Paper Mario"-Game erscheinen 2020

Das Line-up der Nintendo-Games für 2020 sieht bisher noch ein wenig mau aus. Es kursiert aber ein Gerücht, dass in diesem Jahr jeweils ein neuer Titel aus der "Metroid"- und der "Paper Mario"-Reihe erscheinen sollen.

Die bisher bestätigten Spiele von Nintendo für die Switch sind noch überschaubar: "Animal Crossing: New Horizons", "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition" und "No More Heroes 3". Ganz okay, aber ein echter Knaller ist da noch nicht dabei. Der bekannte Leaker Sabi hat nun aber erfahren, dass Nintendo in diesem Jahr angeblich auch ein 2D-"Metroid"-Game und einen neuen "Paper Mario"-Titel herausbringen will, berichtet Gamingbolt.

Neues "Metroid" soll das Sequel von "Metroid Fusion" sein

Viele Infos zu den Spielen hat der Leaker aber nicht. Laut seinen Quellen soll es sich bei dem neuen "Metroid"-Spiel um ein Sequel von "Metroid Fusion" handeln. Das Spiel erschien 2002 für den Game Boy Advance. Sabis Informationen decken sich allerdings nicht mit anderen Gerüchten, die besagen, dass momentan sogar drei "Metroid"-Games in Arbeit sind. Dies sollen "Metroid Prime 4", ein Remake der "Metroid Prime Trilogy HD" und ein Remake von "Super Metroid" sein. Von einem "Metroid Fusion"-Sequel ist nicht die Rede.

Zum neuen "Paper Mario"-Titel hat Sabi ebenfalls kaum Infos. Das Spiel soll aber angeblich zu seinen Wurzeln zurückkehren und den ersten Titeln der Reihe sehr ähneln.

Das hat Nintendo 2020 angeblich noch in petto

Aber es geistern auch noch weitere Gerüchte zu kommenden Nintedo-Releases für das Jahr 2020 im Internet herum. So soll das japanische Unternehmen angeblich zwei weitere Wii-U-Portierungen für die Switch planen. Welche Spiele das sind, ist nicht bekannt. Und dann wäre da natürlich noch das Gerücht über ein neues Modell der Switch, das noch in diesem Sommer erscheinen soll.