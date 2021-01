Gerücht: Neues "Star Wars KOTOR" kommt – aber nicht von EA & BioWare

Heiße Neuigkeiten aus der "Star Wars"-Gerüchteküche: Angeblich soll sich ein neues "Star Wars: Knights of the Old Republic" (kurz: KOTOR) in der Entwicklung befinden. Allerdings sollen weder Publisher EA noch BioWare, die Entwickler des Originals, ihre Finger im Spiel haben.

Das Gerücht kommt von dem bekannten "Star Wars"-Insider Bespin Bulletin. In seinem wöchentlichen B.O.B.-Podcast erzählte der Experte, dass er von einem neuen Spiel aus der "KOTOR"-Reihe gehört habe. Daraufhin startete er Nachforschungen und sprach mit mehreren Insidern, die die Entwicklung bestätigten. Unter den Insidern befand sich auch Jason Schreier, der ihm ebenfalls versicherte, dass das "KOTOR"-Spiel nicht von EA komme. Der Bloomberg-Redakteur fügte dann noch hinzu, dass Bespin niemals erraten würde, welches Studio hinter dem Game stecke.

Arbeitet Ubisoft an nächsten "Star Wars: KOTOR"?

Erst vor Kurzem kündigte Rechteinhaber Disney an, die "Star Wars"-Lizenz für Games nach zehn Jahren erstmals an einen anderen Publisher als Electronic Arts zu vergeben – und zwar an Ubisoft. Beim Ubisoft-Studio Massive Entertainment befindet sich derzeit ein Open-World-Adventure im "Star Wars"-Universum in der Entwicklung. Sollte es sich hierbei um den Nachfolger aus der legendären "Star Wars: KOTOR"-Reihe handeln?

Laut Angaben des Entwicklers Nate Najda von Wushu Studios ist das wohl nicht der Fall. Im Forum ResetEra schrieb er: "Es ist gar nicht so mysteriös wie ihr denkt. Es ist einfach kein bekannter Name [Entwickler], den die meisten Menschen kennen."

Star Wars Jedi: Fallen Order Jetzt kaufen bei

EA arbeitet auch an einem "Star Wars"-Spiel

In seinem Podcast erwähnte Bespin Bulletin allerdings noch eine weitere interessante Information: EA arbeite zwar nicht an einem neuen "Star Wars: KOTOR", habe allerdings ein anderes unangekündigtes "Star Wars"-Game in der Pipeline. Er habe keinen blassen Schimmer, worum es sich dabei handeln könnte, an "Star Wars Battlefront 3" glaubt der Insider allerdings nicht.

Star Wars Squadrons Jetzt kaufen bei