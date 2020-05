Gerücht: Sony soll im Juni ein PS5-Event planen

Es sieht stark danach aus, dass Sony nun endlich die Karten auf den Tisch legt und die PS5 enthüllt. Der für gewöhnlich gut informierte Gaming-Journalist Jason Schreier habe gehört, dass Sony die PS5 Mitte Juni präsentieren will. Unabhängig davon berichtete ein Leaker, dass das Sony-Event bereits am 4. Juni stattfinde.

Während Microsoft schon die ersten Spiele für die Xbox Series X gezeigt hat, hat Sony sich bisher mit Material zur PS5 stark zurückgehalten. Bisher haben wir nur den neuen DualSense-Controller gesehen und wurden von Mark Cernys Tech-Talk über die Specs der PS5 erschlagen. Wie Sonys Next-Gen-Konsole aussieht, wissen wir bisher aber noch nicht. Das könnte sich aber schon im nächsten Monat ändern, berichtet VG247.

Mitte Juni könnte die PS5 enthüllt werden

Der Videospiel-Journalist Jason Schreier, der neuerdings für Bloomberg tätig ist, war kürzlich beim Press Start Podcast zu Gast. Als es um die PS5 ging, erzählte er: "Soweit ich weiß, will Sony noch mindestens eine Sache, sagen wir mal Anfang oder Mitte Juni, zeigen". Gleich im Anschluss schob er aber nach, dass sich Fans nicht allzu sehr auf diese Information verlassen sollten. Wir befinden uns gerade in der Mitte einer globalen Pandemie. Da könne alles passieren, so Schreier.

Auch Leaker Jeff Grubb hat von einem PS5-Event im Juni gehört

Bereits im April postete der Venture-Beat-Redakteur und Leaker Jeff Grubb ähnliche Informationen auf ResetEra. Laut ihm soll Sony am 4. Juni ein Event planen, das mit Next-Gen-Games zu tun habe. Grubbs Fachgebiet sind eigentlich Nintendo-Leaks, da ist er aber in der Regel immer ziemlich gut informiert. Es könnte also tatsächlich sein, dass Sony im Juni endlich die Katze aus dem Sack lässt.

Aber nicht vergessen: Bisher sind das nur Gerüchte und Sony hat das besagte Event noch nicht bestätigt.