Endlich ist es soweit: "Call of Duty: Black Ops Cold War" ist ab sofort für Playstation, Xbox und PC verfügbar. Den Release des neuen Teils feiern wir mit einem Gewinnspiel, bei dem Du eine mobile Gaming-Station im streng limitierten "Call of Duty"-Koffer inklusive PS4 Pro abstauben kannst. Und dafür musst Du nur eine Frage beantworten.

Mitmachen lohnt sich, denn die Sonderedition des POGA-Pro-Gaming-Koffers von Indigaming im "Black Ops Cold War"-Look sieht nicht nur richtig schick aus. Im POGA Pro befindet sich auch ein eingebauter 22-Zoll-Gaming-Monitor von Asus, auf dem es sich selbst unterwegs komfortabel zocken lässt.

Sonderedition des Gaming-Koffers ist mehr als Tausend Euro wert

fullscreen Dieser edle Gaming-Koffer könnte schon bald Dir gehören. Bild: © Activision 2020

Wer sich die normale Version des POGA Pro inklusive PS4 Pro holen will, muss für den Koffer mit Aluminiumgehäuse und integriertem Bildschirm allein schon rund 1.200 Euro auf den Tisch legen. Der Wert der "Call of Duty"-Sonderedition dürfte noch um ein Vielfaches höher sein – denn mit weniger als fünf hergestellten unverkäuflichen Exemplaren ist sie ein echtes Sammlerstück. Eine PS4 Pro, zwei Controller und ein Download-Code für "Call of Duty: Black Ops Cold War" sind selbstverständlich inklusive.

So nimmst Du am "Call of Duty: Black Ops Cold War"-Gewinnspiel teil

Um am Gewinnspiel für diesen hochwertigen und exklusiven POGA Pro im "Black Ops Cold War"-Design teilzunehmen, möchten wir von Dir eine Antwort auf die untenstehende Frage haben. Die Teilnahme ist bis zum 6. Dezember 2020, 23:59 Uhr möglich. Wir wünschen Dir viel Glück bei der Verlosung!

