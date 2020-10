Das Streicheln der süßen Füchse in "Ghost of Tsushima" begeistert die Gamer, nun sorgt ein Update für noch mehr tierischen Spaß: Künftig können Spieler auch Hunde streicheln und sogar rekrutieren.

Achtung, es wird verdammt süß: Mit dem nächsten Update erhält Dein "Ghost of Tsushima"-Charakter Jin Sakai einen ganz besonderen Talisman. Der erlaubt es ihm, die zottigen Hunde der Mongolen zu streicheln und für sich zu gewinnen.

Tierische Unterstützung ist in dem Samurai-Game nicht neu: Von Anfang an konnte Jin wilden Füchsen zu versteckten Inari-Schreinen folgen und sie nach seinem Gebet streicheln. Die putzigen Vierbeiner werden mittlerweile millionenfach gekrault und sind bei Fans des Games Kult. Die großen schwarzen Hunde der Mongolen dagegen musste Jin bisher immer töten, da sie ihn angriffen, wenn er ihnen zu nahe kam. Ein Aspekt des Spiels, der nicht überall gut ankam.

Update: Version 1.1. ab dem 16. Oktober

Der Talisman zum Rekrutieren von Hunden kommt mit dem Update 1.1 am 16. Oktober ins Game, wie Entwickler Sucker Punch per Twitter bekannt gibt – genau wie der bereits häufig angeteaserte Multiplayer-Modus. Wer lieber weiter allein durch Tsushima streifen will und lediglich Begleiter auf vier Beinen wünscht, hat mit der Hunde-Akquise jedenfalls genug zu tun. Und einen Ansporn, das Spiel erneut zu spielen.

Das Game kam im Sommer sehr gut bei der PS4-Community an und mauserte sich zum meistverkauften Titel im Juli 2020. Nachdem sie die Kampagne durchgespielt haben, dürften viele Spieler allerdings nie wieder zum Samurai-Abenteuer zurückgekehrt sein. Mit dem Update 1.1. soll wieder mehr Leben auf die vom Mongolen-Krieg gebeutelte Insel Tsushima einkehren. Dank des neuen Hunde-Talismans wird es auf jeden Fall ein ganzes Stück niedlicher.