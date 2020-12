"Ghost of Tsushima": Legends-Modus bekommt coole Kostüme

Sucker Punch spendiert allen "Ghost of Tsushima"-Spielern ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk! Im Legends-Modus können nun vier coole Kostüme aus anderen Sony-Games freigeschaltet werden.

Die Entwickler enthüllten die neuen Kostüme am Freitag via Twitter. Bis zum 15. Januar 2021 können Spieler im Legends-Modus von "Ghost of Tsushima" demnach Outfits von bekannten PlayStation-Figuren freizuschalten. Um die vier verschiedenen Kostüme zu erhalten, müssen die Spieler eine Story- oder Survival-Mission mit jeder verfügbaren Klasse absolvieren.

Als Belohnung gibt es die folgenden Kostüme:

Ein an "God of War" angelehntes Kratos-Outfit

angelehntes Kratos-Outfit Ein Aloy-Kostüme aus "Horizon: Zero Dawn"

Ein von "Shadow of the Colossus" inspiriertes Outfit

inspiriertes Outfit Ein Hunter-Outfit aus "Bloodborne"

Update 1.18 sorgt für kleinere Verbesserungen

Außerdem veröffentlichte Sucker Punch noch das Update 1.18 für "Ghost of Tsushima". So gibt es im Legends-Modus nun auch eine Fill-Party-Option. Dadurch können Spieler nach Mitspielern suchen und sie danach filtern, was man im Match erreichen möchte. Auch die gezielte Suche nach Spielern mit Mikrofon ist möglich.

Der Legends-Modus für "Ghost of Tsushima" wurde im Oktober eingeführt und erweitert das storygetriebene Single-Player-Spiel um eine Multiplayer-Komponente. Der Mehrspieler-Modus bietet neue Story-Missionen für zwei Spieler und Survival-Aufgaben für vier Spieler. Außerdem gibt es einen dreistufigen Raid namens "Die Geschichte von Iyo" für vier Spieler. Für den Legends-Modus wird ein PlayStation-Plus-Abo benötigt.

