"Ghost of Tsushima: Legends": Release & Details zum ersten Raid

"Ghost of Tsushima: Legends" geht Ende des Monats in die Vollen: Am 30. Oktober startet der erste Raid im neuen Mehrspielermodus. Und der soll es in sich haben.

Mit "Ghost of Tsushima: Legends" kam am 16. Oktober ein Multiplayer-Modus zum ursprünglichen Single-Player-Kampagnen-Titel hinzu. Dieser Modus wird am 30. Oktober um einen ersten Raid erweitert. In dem soll es um die "Geschichte von Iyo" gehen, eine Legende über japanische Dämonen (Oni) und böse Geister (Yokai). Die sollst Du mit Deinem Team in insgesamt drei Runden besiegen.

Nur zu schnetzeln ist aber nicht erfolgsversprechend. Laut Entwickler Sucker Punch ist ein hohes Maß an Koordination und Kommunikation erforderlich, um den Raid zu meistern. Zudem gibt es wöchentliche Herausforderungen, die bei Abschluss Boni auf XP und Loot versprechen.

Voraussetzungen: Vier Geister mit 100-Ki-Ausrüstung

Hast Du Interesse, den Raid zu versuchen? Einfach so anfangen, ist leider nicht. Du benötigst einen vollen Trupp mit vier Geistern – es gibt kein Matchmaking, und mit geringerer Besetzung kannst Du den Raid gar nicht erst betreten. Zusätzlich sollten alle Charaktere mindestens 100 Ki aufweisen, also bereits eine höher gelevelte Rüstung und stärkere Waffen und Fähigkeiten besitzen.

Um Deinen Charakter zu leveln, solltest Du die "Legends"-Story durchspielen und Missionen auch auf höheren Schwierigkeitsstufen abschließen. Derzeit hast Du die Wahl zwischen den Stufen Bronze, Silber und Gold – und musst dann in bis zu 15 Runden Wellen von Gegnern zurückschlagen. Je mehr Runden Du schaffst, desto mehr gewinnst Du an Erfahrung und besserem Equipment. Am besten nimmst Du Deinen potenziellen Raid-Trupp gleich mit, dann könnt Ihr am Teamplay feilen und lernen, Euch immer besser miteinander auszutauschen und abzustimmen. Top vorbereitet kann es dann am 30. Oktober in den Raid gehen.