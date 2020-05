"Ghost of Tsushima": So viel PS4-Speicherplatz solltest Du reservieren

Im Trailer sah "Ghost of Tsushima" blendend aus – das bedeutet aber nicht, dass es Deine PS4-Festplatte sprengt. Im Vergleich mit anderen Blockbuster-Games kommt das Samurai-Adventure mit deutlich weniger Speicher aus.

Eine lebendige Open World und wunderschöne Landschaften – "Ghost of Tsushima" von Sucker Punch Productions will die Welt des feudalen Japan auf Deiner PS4 zum Leben erwecken. In Vorbereitung auf den Release des Action Adventures solltest Du etwas Speicherplatz auf der Konsole reservieren. Besonders, wenn Du planst, Dir auch "The Last of Us Part 2" zuzulegen, das über 100 Gigabyte Speicher beansprucht und auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert wird. "Ghost of Tsushima" dagegen benötigt laut Pushsquare mit etwa 50 GB vergleichsweise wenig Platz.

Wird es langsam Zeit für mehr PS4-Speicher?

Bei einer Standard-PS4 sind das immerhin noch zehn Prozent des Speicherplatzes. Das ein oder andere ältere Game muss für "Ghost of Tsushima" also eventuell weichen. Du kannst alternativ recht einfach mehr Speicher in die PS4 einbauen, ohne dabei das Garantiesiegel der Konsole zu brechen. Mit SSD-Speicher machst Du die PlayStation auf diese Weise sogar schneller. Wie das funktioniert, beschreiben wir Schritt für Schritt in unserem Ratgeber.

Info-Offensive: "Ghost of Tsushima" macht Lust auf Samurai-Action

Sony hat in den vergangenen Tagen einen ganzen Schwung an neuen Infos zu "Ghost of Tsushima" veröffentlicht: Game Director Nate Fox äußerte sich zum Kampfsystem, das sowohl auf präzise Schwertduelle als auch auf Angriffe aus dem Hinterhalt ausgelegt ist. Zuvor wurde ausführliches Gameplay gezeigt, das vor allem die immersive Spielwelt in den Vordergrund rückt. Am 17. Juli 2020 erscheint "Ghost of Tsushima" exklusiv für die PS4.