"Godfall" sieht im neuen Trailer endlich nach buntem Spektakel aus

Ein neuer Trailer zeigt frisches Gameplay aus "Godfall" – und ein knallig buntes Spiel! Der Loot-Prügler für PlayStation 5 und PC konnte bislang nicht so viel Begeisterung auslösen, mit dem neuen Video könnte sich das langsam ändern.

"Godfall" hatte vor einigen Monaten vor allem deshalb einen Moment im Rampenlicht, weil es das erste für die PS5 angekündigte Game war. Ansonsten fielen die Reaktionen auf das Koop-Actionspiel, in dem Du als Ritter in Tier-Rüstungen gegen Feinde kämpfst, eher lauwarm aus. Unter dem neuen Gameplay-Trailer bei YouTube hagelt es aber nun positives Feedback von Fans.

Bunte Action mit Tier-Rittern

Tatsächlich sah das Spiel wohl bisher in keinem Video so schick und dynamisch inszeniert aus. Die Landschaften strotzen vor Farben und Details, die Spielfiguren flitzen mit agilen Manövern durch die Kampfarenen. Der Trailer zeigt sowohl Duelle mit kleineren Gegnern als auch Angriffe auf gewaltige Bosse. Das sehr poliert wirkende Kampfsystem erinnert deutlich an den PS4-Hit "God of War": Wuchtige Schläge, flinke Ausweichmanöver und das reaktionsschnelle Ausnutzen von Lücken in der Deckung der Gegner scheinen im Kampf unverzichtbar zu sein.

In diesen Editionen erscheint "Godfall"

Publisher Gearbox hat außerdem bekanntgegeben, in welchen Versionen "Godfall" im Winter 2020 erscheint.

Die Standard-Edition enthält nur das Hauptspiel für PC oder PS5.

Die Deluxe Edition bietet zusätzlich die erste Erweiterung.

Die Ascended Edition enthält darüber hinaus mehrere kosmetische Skins, ein Waffen-Pack, ein goldenes Schild, ein goldenes Banner und den Lobby-Titel "Zodiac Knight", mit dem Du vor Deinen Mitspielern glänzen kannst.

"Godfall"-Vorbesteller erhalten außerdem zusätzliche Skins, ein Item-Starter-Pack sowie die Waffe "Zero's Sword" – ein Sci-Fi-Schwert aus der "Borderlands"-Reihe vom selben Publisher.