Gold-Status! "The Last of Us Part 2" ist endlich fertig

Es gab Verschiebungen, Anschuldigungen und Leaks, aber nun hat "The Last of Us Part 2" endlich Gold-Status erreicht. Was bedeutet, dass die Entwicklung des heiß erwarteten PS4-Adventure beendet wurde und das Spiel auf Disk gepresst werden kann. Game Director Neil Druckmann wendete sich mit einer Videobotschaft an die Fans.

"Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem Team zu gratulieren, das das anspruchsvollste Spiel erschaffen hat, das wir je gemacht haben", so Druckmann in dem kurzen Handyvideo, in dem er die Fertigstellung von "The Last of Us Part 2" verkündet. Man habe die Zeit genutzt, jedes Detail vom Gameplay bis zum Soundtrack zu perfektionieren. Alle Beteiligten seien überzeugt, ein ganz besonderes Spiel entwickelt zu haben, und "extrem stolz".

Emotionale Videobotschaft: "Es ist egal, was ihr gehört oder gelesen habt!"

Druckmann äußerte sich auch zu den Spoilern, die nach einem augenscheinlichen Hacker-Angriff im Netz kursieren: "Zum Schluss will ich noch sagen, dass es egal ist, was ihr gehört oder gelesen habt – es ist nicht das Gleiche, wie es von Anfang bis Ende durchzuspielen. Es ist ein Videospiel, man muss es selbst gespielt haben." Obwohl das Team das Game so gut wie auswendig kenne, sei es immer wieder emotional bewegend. Druckmann selbst habe kurz vor Aufnahme des Videos einen weiteren Spieldurchgang von "The Last of Us Part 2" beendet und seine Tränen am Ende nicht zurückhalten können.

Release nach Auf und Ab: Mitte Juni ist es soweit

Der Release des Sequels zu "The Last of Us" wurde mehrfach verschoben. Kritischen Berichten über schwierige Arbeitsbedingungen beim Studio Naughty Dog folgte ein schwerwiegender Leak, der die Nutzung des Internets für Fans zum Spießrutenlauf macht. Nachdem Sony die Veröffentlichung wegen logistischer Probleme durch die Coronavirus-Pandemie zunächst auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschob, erscheint "The Last of Us Part 2" nun am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4.