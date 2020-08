"Gotham Knights": Im neuen Batman-Spiel ist Batman tot

Das neue Batman-Spiel "Gotham Knights" muss ohne Batman auskommen. Stattdessen schlüpfen die Spieler in die Rollen von Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood.

Am Samstagabend hat WB Games endlich den lange erwarteten Nachfolger von "Batman: Arkham Knight" von 2015 vorgestellt. Doch im neuen Titel "Gotham Knights" wird der dunkle Rächer selbst gar nicht als spielbarer Charakter auftreten. Der ist im Spiel nämlich schon längst tot. Im Trailer ist zu sehen wie sich Bruce Waine posthum per Videobotschaft an seine Nachfolger wendet.

Batman ist tot, lang leben die "Gotham Knights"

Mit dem neuen Spiel "Gotham Knights" setzt WB Games indirekt die beliebte "Batman Arkham"-Reihe fort. Doch der dunkle Rächer selbst wird als Spielbarer Charakter gar nicht auftreten. Der ist in "Gotham Knights" nämlich tot. Im Trailer zum Spiel ist zu sehen, wie sich Bruce Wayne posthum per Videobotschaft an seine Nachfolger wendet.

Die Spieler schlüpfen in dem Open-World-Spiel also in die Rollen von Robin, Batgirl, Nightwing oder Red Hood, um die Kriminalität in Gotham City auch nach dem Ende von Batman zu bekämpfen. Jeder der vier Helden soll über eigene Fähigkeiten verfügen und einen individuellen Spielstil erlauben. Dabei kann das "Gotham Knights" wahlweise solo oder kooperativ mit einem Mitspieler bestritten werden.

Neue Gegner und erste Gameplay-Szenen

Als Gegenspieler der Helden tritt im Spiel ein Geheimbund namens "Court of Owls" auf. Dieser rekrutiert seine Anhänger aus den reichsten Familien von Gotham City und ist offenbar in eine gigantische Verschwörung verstrickt. Ein erster Gameplay-Trailer gewährt eine Ausblick auf das Spiel.

Entwickelt wird "Gotham Knights" übrigens von WB Games Motreal. Das Studio zeichnete sich bereits für das 2013 erschienene "Batman: Arkham Origins" aus. Das Spiel soll 2021 für PC, PS4, Xbox One sowie die Next-Gen-Systeme PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.