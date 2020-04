"GTA 6": Michael-Darsteller warnt – "Hört nicht auf die Gerüchte!"

Niemand weiß zum jetzigen Zeitpunkt etwas Konkretes zu "GTA 6" – ganz egal, was irgendwelche Leaker im Internet behaupten. Dass wir solchen Gerüchten generell einfach nicht glauben sollen, betont jetzt auch nochmal einer, der es wissen muss – der Darsteller von Michael Da Santa aus "GTA 5".

In einem Instagram-Video erregte sich Ned Luke ganz besonders leidenschaftlich. "Leute, versteht ihr das nicht? Glaubt nichts, was Ihr im Internet seht", so der Schauspieler bezüglich immer wieder auftauchender Leaks zu "GTA 6". Ned Luke hat in "GTA 5" eine der Hauptfiguren gespielt, den desillusionierten Ganoven Michael De Santa.

Der entsprechende Post bei Instagram ist zwar schon gelöscht, aber da das Internet – ironischerweise – nichts vergisst, gibt es den Clip natürlich auch bei Twitter.

Nur Rockstar weiß etwas

Lukes ganze Tirade kann man so zusammenfassen: Die einzigen, die wirklich handfeste Informationen zu "GTA 6" haben, sind die Entwickler bei Rockstar – und die halten natürlich dicht. Und so lange Rockstar keine offiziellen Ansagen macht, sind alle vermeintlichen "Fakten" zu "GTA 6" absolut wertlos – so einfach ist das.

In den sieben Jahren seit dem Release von "GTA 5" gab es jede Menge haltloser Falschmeldungen – mal hieß es, das nächste "GTA" werde in Tokio spielen, dann, dass diesmal eine Frau die Hauptrolle übernehmen werde. Auch von einem weiteren Teil in den 1980ern wurde gemunkelt, ähnlich "GTA Vice City" – alles Quatsch.

Und "GTA Online" läuft munter weiter

Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere geleakte Info-Schnipsel sich später als korrekt rausstellen wird, aber die Herrschaften von Rockstar sind notorisch geheimniskrämerisch und ultra-vorsichtig – umfassend zutreffende Mega-Leaks sind also eher unwahrscheinlich. Außerdem scheffelt der Konzern mit "GTA Online", dem Multiplayer-Modus von "GTA 5", momentan noch satt Kohle.

"GTA 6" wird kommen, keine Frage – doch wie und wann, weiß jetzt gerade niemand. Egal, was im Internet steht.