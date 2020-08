"GTA Online" bekommt exklusive Inhalte auf PS5 & Xbox Series X

Für die Xbox Series X und die PlayStation 5 werden aufgebohrte Versionen von "GTA 5" sowie eine separate Version des Kassenknüllers "GTA Online" erscheinen. Und dafür hat Publisher Take Two nun exklusive Inhalte angekündigt.

In seinem letzten Finanzbericht hat Take Two Interactive einen winzig kleinen Ausblick auf die Zukunft von "GTA Online" gegeben. Demnach werden die Umsetzungen für Xbox Series X und die PlayStation 5 exklusive Inhalte bekommen. Welche das sein werden? Momentan noch nicht bekannt. Eine Zusammenfassung des kompletten Finanzberichtes kannst Du auf Business Wire nachlesen.

Gelddruckmaschine "GTA Online"

Bis heute hat sich Rockstars Gangster-Thriller "GTA 5" unglaubliche 135 Millionen mal auf diversen System verkauft. Sogar nachdem "GTA 5" im Epic Game Store kurzzeitig kostenlos erhältlich war, ging das Open-World-Actionspiel weg wie warme Semmeln, berichtet PC Gamer. Eine wirtschaftlich hervorragende Strategie, denn der eigentliche Geldbringer ist der Online-Modus "GTA Online". Mit dem hat Rockstar alleine im Jahr 2019 einen Umsatz von rund einer halben Milliarde (!) US-Dollar gemacht.

Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X gehen gegen Ende des Jahres an den Start. Damit wird die aktuelle Konsolengeneration endgültig beendet sein. Aber da das ja nicht bedeutet, dass die Millionen von "GTA Online"-Spielern weltweit von heute auf morgen das Interesse verlieren, ist es nur logisch, dass Rockstar die bestehende Spielerbasis auf die nächsten Konsolen überführen will.

Und selbstverständlich bastelt der Spielemacher momentan an "GTA 6." Das ist immer noch ein wohlbehütetes Geheimnis, zu dem wir nur wenige bestätigte Fakten haben – auch wenn regelmäßig auftauchende Leaks und Gerüchte das Gegenteil behaupten.