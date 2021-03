"GTA Online": Fan fixt Ladezeiten, jetzt kommt ein offizieller Patch

Die Ladezeiten in "GTA Online" können ganz schön lang sein – müssen sie aber gar nicht! Ein Spieler fand kürzlich heraus, wie sich die Ladezeiten des Games um bis zu 70 Prozent verkürzen lassen. Das hat positive Konsequenzen – für die Spieler sowie den Entdecker.

Anfang März behauptete der GitHub-Nutzer tostercx, einen Fix gefunden zu haben, mit dem er die Ladezeiten in "GTA Online" um bis zu 70 Prozent reduzieren könne. Technik-Interessierte können sich an dieser Stelle eine detaillierte Analyse des Problems und tostercx' Lösungsansatz durchlesen. Die Kurzversion: Die langen Ladezeiten werden durch einen Single-Thread-CPU-Flaschenhals beim Start von "GTA Online" verursacht.

Rockstar verifiziert den Fix und nimmt ihn in den kommenden Patch auf

Der Fix für die kürzeren Ladezeiten verbreitete sich wie ein Lauffeuer und erreichte schließlich auch Entwickler von Rockstar. Diese testeten die Lösung von tostercx und bestätigten, dass der Fix tatsächlich die Ladezeiten von "GTA Online" deutlich verkürzt, berichtet PC Gamer.

In einer Stellungnahme von Rockstar heißt es: "Nach einer gründlichen Untersuchung können wir bestätigen, dass der Spieler t0st tatsächlich einen Aspekt im Spielcode in Bezug auf die Ladezeiten gefunden hat, der optimiert werden kann." Das Unternehmen kündigte zudem an: "Als Ergebnis dieser Untersuchungen haben wir einige Änderungen vorgenommen, die in einem bevorstehenden Update implementiert werden."

Rockstar belohnt tostercx mit 10.000 US-Dollar

Kurz nach der Stellungnahme von Rockstar bestätigte tostercx, dass er von dem Unternehmen mit 10.000 US-Dollar aus dem Rockstar Bug Bounty-Programm belohnt wurde. Eigentlich gibt es diese Belohnungen nur für die Entdeckung von Sicherheitslücken in Spielen von Rockstar. Da tostercx' Ladezeiten-Fix aber für Millionen von "GTA Online"-Spielern eine Zeitersparnis bietet, scheint Rockstar hier eine kleine Ausnahme zu machen.