"Half-Life: Alyx" ist fertig, wird etwa so lang wie "Half-Life 2"

Die Arbeiten an "Half-Life: Alyx" sind komplett abgeschlossen – das haben einige Entwickler von Valve verraten. Der angepeilte Release im März dürfte sich also nicht mehr verschieben. Hinsichtlich der Spiellänge soll das Game ungefähr mit "Half-Life 2" vergleichbar sein.

Wie Eurogamer berichtet, standen gestern eine ganze Reihe Valve-Mitarbeiter der Reddit-Community in einem "Ask Me Anything"-Interview (AMA) zum Thema "Half-Life: Alyx" Rede und Antwort. Dabei konnten die Redditors einige neue Details entlocken. Das vielleicht wichtigste: Viele Valve-Mitarbeiter und Playtester haben das VR-Spiel schon komplett durchgezockt – der Release im März sollte also hinhauen.

Alle Waffen in "Half-Life: Alyx" lassen sich einhändig benutzen

Dank des AMA wissen wir nun auch, dass Du alle Waffen im Spiel einhändig nutzen kannst. Für die Nutzung von Gadgets in der freien Hand hatten die Entwickler alle Freiheiten: So lassen sich alle Waffen beispielsweise in Kombination mit dem Schwerkraft-Handschuh oder der Taschenlampe verwenden, oder Du nutzt die freie Hand für Interaktionen mit der Spielwelt. Alternativ kannst Du Deine Waffen aber auch beihändig führen und sie so stabilisieren.

Stark von den Vorgängern beeinflusst

Die Länge des Spiels soll den Spieltestern zufolge mit der von "Half Life 2" vergleichbar sein. "Half-Life: Alyx" dürfte Dich demnach für gut 13 Stunden beschäftigen. Die Valve-Mitarbeiter erklärten, dass der direkte Vorgänger die Entwicklung von "Half-Life: Alyx" insgesamt stark beeinflusst habe. Aber auch das erste "Half-Life" diente als Inspirationsquelle. So soll die KI der Combine-Soldaten im ersten Teil besser gewesen sein in "Half-Life 2", deshalb sei die KI des Originals auch ein Vorbild für "Alyx" gewesen.