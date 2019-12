"Half Life: Alyx": Neues Video zeigt endlich Gameplay des VR-Shooters

Bei den Game Awards ließ sich "Half-Life: Alyx" nicht blicken, nun ist aber endlich neues Gameplay zu Valves VR-Game aufgetaucht. Bei dem gezeigten Material handelt es sich um eine Demo des First-Person-Shooters. Neben der Vorführung mit unterschiedlichen VR-Headsets gibt es ein kleines Entwickler-Interview zu sehen.

"Half-Life: Alyx" ist das erste "Half-Life"-Game nach 12 Jahren. Zeitlich spielt es kurz vor den Ereignissen in "Half-Life 2". Obwohl es bereits Gerüchte über ein VR-"Half-Life" gab, war die Ankündigung im November eine große Überraschung. Viele Fans hatten zwar darauf gehofft, dass endlich der dritte Teil der Serie angekündigt wird, mittlerweile hat sich aber auch beim VR-Ableger ein beachtlicher Hype aufgebaut und für enorme Vorbestellung der Valve Index, Valves VR-Headset, gesorgt.

Wiedersehen mit alten Bekannten

In dem Video ist zu sehen, wie Protagonist Alyx Vance sich durch Teile von City 17 kämpft. Dabei trifft er auf Feinde, die Fans schon aus den Vorgängern bestens bekannt sein dürften. Darunter die fiesen Headcrabs, Zombies und Barnacles (diese ekligen Geschwüre an der Decke, die Dich mit ihrer Zunge hochziehen und Dein Gehirn ausschlürfen).

Außerdem demonstriert die Demo, wie das fortschrittliche Finger-Tracking der Valve Index in dem Spiel zum Einsatz kommt. So kann beispielsweise der Verschluss (Schlitten) von Handfeuerwaffen gegriffen und zurückgezogen werden, wodurch eine Patrone aus dem Auswurf springt.

Das Design bleibt klassisch

Optisch erinnert das Level-Design sehr an den urbanen Look von "Half-Life 2", worüber sich eingefleischte Fans sehr freuen dürften – aber natürlich in einer zeitgemäßen Grafik. Wie detailliert das Spiel am Ende aussehen wird, lässt sich anhand der Demo noch nicht beurteilen. Wenn es aber am Ende so ähnlich wie im Debüt-Trailer von "Half-Life: Alys" aussieht, dürften Fans mehr als zufrieden sein.