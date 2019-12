"Halo Infinite" kommt mit Splitscreen, LAN & vielen Kostüm-Optionen

Bis "Halo Infinite" erscheint, dauert es noch ein gutes Jahr. Die Entwickler haben nun aber schon ein paar Features des Shooters durchblicken lassen, die Individualisten und Fans gemütlicher Couch-Koop-Sessions sehr glücklich machen dürften.

"Happy Halodays" wünscht das Studio 505 Industries seinen Fans auf der Website Halowaypoint – und verschenkt dazu eine ganze Menge Infos rund um den Master Chief und Kollegen. Darunter: Neuigkeiten zu "Halo Infinite".

Das Spiel wird demnach einen Splitscreen-Modus an Bord haben, der intern bereits läuft und getestet wird. Außerdem werden LAN-Partien möglich sein – Multiplayer-Partys im selben Haushalt sind also möglicherweise auch offline spielbar. Wer seinen Spielcharakter gern selbst designt, wird ebenfalls versorgt: Das genaue Ausmaß des Optik-Editors ist zwar noch unbekannt, 505 Industries verspricht aber: "Wenn ihr die Rüstungs-Anpassungsmöglichkeiten in 'Halo Reach' mochtet, werdet ihr zufrieden sein."

Verbesserte Schmiede & Geschenke für Veteranen

Auch der Schmiede-Modus, in dem sich Multiplayer-Karten detailliert anpassen lassen, wird in "Halo Infinite" wieder mit dabei sein. Erstmals für die Reihe kommt der Editor dann auch mit einer Undo/Redo-Funktion (zu Deutsch: "Rückgängig/Wiederholen"). Dazu gibt's noch einen Tipp, wie sich "Halo"-Fans das Warten auf den Winter 2020 vertreiben können: Wer in "Halo 5: Guardians" den maximalen Spartan-Rang (SR) 152 erreicht, bekommt in "Halo Infinite" eine kleine digitale Anerkennung noch unbekannter Art.