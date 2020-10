"Halo Infinite": Release-Datum durch Art Book verraten?

Ein Eintrag bei Amazon sorgt für Wirbel: Könnte ein Art Book verraten haben, wann "Halo Infinite" erscheint? Im Netz wird kräftig spekuliert – aber die Sache scheint doch etwas weit hergeholt.

Eigentlich sollte "Halo Infinite" einer der großen Launch-Titel der Xbox Series X werden. Nachdem ein Trailer des Kult-Shooters beim Xbox Games Showcase allerdings Spott und Häme erntete, entschied sich Entwickler 343 Industries, den Release zu verschieben – und noch an Grafik und Gameplay zu arbeiten. Wann "Halo Infinite" kommt, ist seitdem unklar.

Fans schöpfen nun wegen eines Amazon-Listings neue Hoffnung. Wie Gamerant berichtet, bietet der Onlinehändler bietet bereits jetzt "The Art of Halo Infinite" an: ein gebundenes Art Book mit Abbildungen verschiedener Waffen, Fahrzeuge, Feinde und von allem, was "Halo Infinite" an grafisch aufregenden Sujets zu bieten hat.

Andeutung für Release-Datum? Na ja ...

Das Buch soll ab dem 29. Juni 2021 ausgeliefert werden. Sollte es zeitgleich mit dem Spiel erscheinen, würde das bedeuten, dass "Halo Infinite" ebenfalls Ende Juni 2021 launcht. Diese Annahme scheint allerdings doch etwas weit hergeholt, zumal der Onlinehändler das Erscheinungsdatum für das Buch unter Vorbehalt stellt.

"Release date subject to change. Cover not final", lautet der Hinweis. Also: Das Erscheinungsdatum kann sich noch ändern, und das Cover ist womöglich nur ein Platzhalter. Zu viel solltest Du Dir von diesem "Leak" also nicht versprechen.