"Halo: Master Chief Collection" läuft mit 120 FPS auf Xbox Series X/S

"Halo: The Master Chief Collection" kommt auch auf die Xbox Series X und S, Microsoft hat die Shooter-Sammlung als voll optimierte Version für die neuen Konsolen angekündigt. Die Specs zeigen: Flüssiger und schöner liefen die Abenteuer des Master Chiefs auf Konsolen nie.

"Halo Infinite" lässt noch ein wenig auf sich warten, doch "Halo"-Fans können sich auf den neuen Xbox-Konsolen mit einigen Klassikern trösten: Die "Master Chief Collection" mit "Halo: Combat Evolved", "Halo 2", "Halo 3", "Halo 3: ODST", "Halo 4" und "Halo Reach" erscheint am 17. November in einer voll optimierten Next-Gen-Version. Via Twitter hat Microsoft nun alle Optimierungen der generalüberholten "MCC" bekannt gegeben.

Schneller & schöner: Next-Gen-Upgrade für Master Chief

Die Spiele laufen auf der Xbox Series X und S mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde (FPS) – in Kampagne und Multiplayer gleichermaßen. Auf der Xbox Series X lässt sich die Auflösung auf bis zu 4K hochschrauben, außerdem ist der Splitscreen-Modus verbessert. Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg fügte dem Tweet noch hinzu, dass die Collection eine Option zum Anpassen des Sichtfelds haben wird und Cross-Gen-Play erlaubt: Wer auf Xbox Series X/S spielt, kann also mit Spielern auf Xbox One zusammen spielen. Das für dieses Jahr angekündigte Crossplay zwischen PC und Xbox scheint aber noch nicht Teil des Upgrades zu sein.

Gratis für alle, die "Halo: MCC" schon besitzen

Wer die "Halo"-Sammlung bereits besitzt, bekommt das Upgrade auf die neuen Konsolen gratis. Außerdem ist die Next-Gen-Version der "Master Chief Collection" auch weiterhin Teil des Xbox Game Pass. Wer den vollen Nutzen aus der Sammlung ziehen will, braucht neben einer Xbox Series X einen passenden Fernseher: Nur mit einem HDMI-2.1-Eingang am TV lassen sich 4K bei 120 FPS überhaupt auf den Bildschirm holen.

