"Halo: The Master Chief Collection" bekommt noch dieses Jahr Crossplay

Nach Jahren der Xbox-Exklusivität ist "Halo: The Master Chief Collection" nun auch für den PC erschienen. Ein Zusammenspiel über beide Plattformen gibt es noch nicht, doch das soll sich bald ändern: Crossplay kommt noch 2020 und bringt einige weitere nützliche Features mit.

Entwickler 343 Industries arbeitet fleißig daran, die "Master Chief Collection" in voller Größe auf Windows-Rechner zu bringen. Kürzlich erschien "Halo 3", bald folgt "Halo 3: ODST". Und noch bevor das Jahr herum ist, soll Crossplay zwischen PC und Xbox One möglich sein. Das verspricht das Studio in einem neuen Blogeintrag.

Neue Matchmaking-Features für die "Halo"-Sammlung

Die Funktion für das plattformübergreifende Spielen will 343 Industries im Verbund mit zwei anderen Features ausrollen: Input-basiertem Matchmaking und Auswahl der Serverregion. Input-basiertes Matchmaking sorgt dafür, dass Spieler, die mit Controller zocken, im kompetitiven Multiplayer unabhängig von ihrer Plattform auch nur mit anderen Controller-Usern zusammengeführt werden. Sie müssen also nicht mit Nutzern von Maus und Tastatur konkurrieren – die PC-Eingabegeräte sind in Ego-Shootern wie "Halo" präziser und schneller und bieten daher einen Vorteil. Die Auswahl der Serverregion wiederum erleichtert das gezielte Zusammenspiel zwischen "Halo"-Fans in aller Welt.

"Halo" auf Xbox One bald auch mit Maus und Tastatur spielbar

Als zusätzliches Update bekommt die Xbox-Version der "Master Chief Collection" außerdem Support für Maus und Tastatur. Zwar funktionieren die Eingabegeräte generell schon jetzt an der Konsole, sie müssen aber für jedes Spiel einzeln von den Entwicklern unterstützt werden. Ende 2020 können sich Xbox-Spieler dann mit gleichem Werkzeug mit PC-Besitzern messen.