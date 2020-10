Heiße Sache: Xbox Series X heizt angeblich ganz schön auf

Early Users durften die Xbox Series X bereits ausgiebig testen. Und darin waren sich alle einig: Die Konsole verfügt über ein starkes Lüftungssystem, das gleichzeitig sehr leise arbeitet. Eine gute Kühlung ist anscheinend auch nötig, wie ein Journalist per Twitch verkündet.

Dass Konsolen und PCs beim eifrigen Gaming warm werden, ist keine neue Erkenntnis. Die Xbox Series X soll bisherige Modelle allerdings toppen und laut Journalist Ken Bogart "wirklich heiß werden". Er bescheinigt der Konsole sogar, dass sie sein Zimmer genauso gut aufwärmt wie die Heizung. Das wäre gar nicht schlecht, immerhin dürfte die Konsole im laufenden Betrieb kostengünstiger sein als ein herkömmlicher Heizkörper.

Scherz beiseite: Ken Bogart bezeichnet die Xbox Series X tatsächlich als Feuerstelle, wie etwa VGC schreibt. Er lobt gleichzeitig aber auch das Belüftungssystem.

Besonders leise, auch im Dauerbetrieb

Laut Bogart wurde die neue Xbox vor allem dann heiß, als er kompatible Spiele der Xbox One spielte und sich durchs Menü der Konsole navigierte. Gut möglich, dass hier einfach ein wenig mehr Rechenleistung von der Konsole gefragt ist und sie beim Zocken von speziellen Xbox-Series-X-Titeln nicht so heiß läuft.

Was Ken Bogart positiv auffiel: Das Belüftungssystem arbeitet sehr leise. Die Single-Fan-Technologie bezeichnet Microsoft als "whisper-quiet", also so leise wie ein Flüstern. Und das bestätigen alle Early Users der Konsole. Na, dann freu Dich auf kuschelig warme Zocker-Abende im Winter ohne störendes Belüftungsgebläse.